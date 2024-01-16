Депутат Чаплин объяснил привлекательность неофициальной работы для граждан

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Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что неофициальное трудоустройство для многих граждан привлекательно якобы большим размером зарплаты.
По его словам, на такую работу наиболее часто соглашаются молодые люди, а также граждане с проблемными документами, мигранты.
Он пояснил, что зачастую у людей создаётся иллюзия того, что работа по договорённости более выгодна, однако никто не учитывает, что в таких случаях не может быть речи об оплачиваемых больничных или отпусках.
Для работодателей «неофициальное трудоустройство» выгодно тем, что не нужно платить налоги за работника, а также возможностью предложить более высокий гонорар.
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«Причины, почему эти люди соглашаются на неофициальное трудоустройство, могут быть разными. Во-первых, некоторым работникам проще и быстрее найти работу через знакомых, родственников или контакты. Во-вторых, неофициальное трудоустройство часто связано с получением большей зарплаты без уплаты налогов и отчислений в социальные фонды», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Чаплин.
Для работодателей «неофициальное трудоустройство» выгодно тем, что не нужно платить налоги за работника, а также возможностью предложить более высокий гонорар.
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Мелисса Тимофеева