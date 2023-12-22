Радио1
Главная / Новости / Общество/ Голикова заявила о росте числа рабочих мест к 2030 году

Голикова заявила о росте числа рабочих мест к 2030 году

Голикова: к 2030 году в России появится ещё 2,4 млн рабочих мест
22 декабря 2023, 17:55
Фото: iStock/coffeekai

Фото: iStock/coffeekai

Число дополнительных рабочих мест к 2030 году достигнет 2,4 миллионов. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что в настоящее время заметен абсолютный приоритет рабочих профессий. На данный момент специалисты оценивают рост количества рабочих мест к 2030 году в 2,4 миллиона, что говорит об активном развитии и реализации задачи по обеспечению технологического суверенитета, которая была дана президентом Путиным.

Выступая в рамках конкурса «Лучший по профессии», Голикова отметила, что он проводится уже в 12 раз и является одной из самых масштабных площадок, популяризирующих рабочие профессии в России.

Читайте также:

В Минтруде предложили обеспечить бесплатное переобучение всем россиянам

Участники СВО и члены их семей получат приоритет на трудоустройство

В конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи выиграли две организации из Подмосковья
#татьяна голикова
#рабочие места
#экономика
#россия
#трудоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд обязал военного выплатить 14 млн рублей за разбитый «Панцирь-С»
22 декабря 2023, 18:28

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге военный суд обязал выплатить офицера ВС РФ 14 млн рублей за то, что по его вине был поврежден зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С» при столкновении с железнодорожным мостом. Об этом пишет «Фонтанка.ру».
Согласно сообщению, капитан, который нес ответственность за ЗРК, забыл привести в походное положение автономный оптический пост (АОП). Тогда грузовик с «Панцирем» в ночь с 30 июня на 1 июля не проехал под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе, а АОП получил существенные повреждения при столкновении с мостом.

Военный суд удовлетворил гражданский иск Минобороны на сумму почти 14 млн рублей. Однако судом во внимание были приняты заслуги офицера и смягчающие обстоятельства, назначено наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей.

Читайте также:

Украина пыталась тайно закупить российские истребители

Автоэксперт Сажин поддержал конфискацию авто за повторное пьяное вождение

В Москве бывшего министра Открытого правительства Абызова осудили на 12 лет
#суд
#грузовик
#шоссе
#ночь
#пост
#наказание
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Кадаков спрогнозировал подорожание УАЗа в новом году
22 декабря 2023, 18:02

Фото: istockphoto.com/gopixa

Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что автомобили УАЗ в 2024 году могут вырасти в цене на 5-7%.
«Есть много входящих факторов, которые влияют на цену автомобилей, и как они изменятся в следующем году — вопрос открытый. Неизвестно, какой будет курс валют, а автомобили УАЗ значительно импортозависимы. Непонятно, какой будет ключевая ставка ЦБ. Если все факторы останутся неизменными, то можно предположить, что автомобили УАЗ подорожают в следующем году на величину инфляции — на 5-7% в течение года», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Кадаков.

Он добавил, что модернизация автомобилей производителя, которую планирует произвести компания, также может отразится на росте стоимости.

Читайте также:

Автоэксперт Колодочкин раскрыл, сколько раз надо мыть машину зимой

Автоэксперт Сажин поддержал конфискацию авто за повторное пьяное вождение

Автоэксперт Попов заявил о проблеме спецмаркировки лекарств для водителей
#автомобили
#модернизация
#цена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне, уклоняющиеся от военкомата, не смогут получить водительские права
МВД: уклоняющихся от военкомата россиян не допустят к экзамену на права
22 декабря 2023, 17:24

Фото: iStock/SergeiGorin

В России изменился регламент сдачи экзаменов на получение водительским прав. Он вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Теперь россияне, которые не явились по повестке в военкомат, к экзаменам допущены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Согласно сообщению, россиян, которые не явились по повестке в военкомат, не допустят к экзамену на права. Таким образом, они не смогут получить водительское удостоверение.
«Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием электронного реестра, который разрабатывает Минцифры. Также глава государства призвал обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.

Читайте также:

Граждан начнут ставить на воинский учет без явки в военкомат

В Одессе женщина отбила спутника, которого пытались забрать военкомы на скорой

Генерал Липовой: призывников будет проще найти благодаря новым правилам
#права
#владимир путин
#президент
#женщина
#призыв
#учёт
#меры
#минцифры
#военкомат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Навка раскрыла подробности семейной жизни с Дмитрием Песковым
Навка: В браке с Песковым не обходится без обид
22 декабря 2023, 17:14

Фото: kremlin.ru

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о браке с пресс-секретарём Владимира Путина Дмитрием Песковым, в интервью для «РИА Новости» в рамках шоу «На два слова».
«Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером — я быстро отхожу. Утром просыпаюсь с чистым листом и считаю, что даже время на все эти обиды и недопонимание тратить не нужно», — рассказала немного подробностей из семейной жизни с Песковым Навка.

Она также рассказала, что, обычно, мирится с мужем первой. По словам Навки, главное в отношениях — это любовь. Если это чувство есть, то все проблемы могут быть решены.

Песков и Навка поженились в июне 2015 года, при том, что их первый ребёнок родился в августе 2014 года. До отношений с фигуристкой Песков был женат дважды. В первый раз спикер Кремля женился на внучке советского полководца Анастасии Будённой, а затем на 18-летней дочери дипломата Екатерине Солоцинской.

Читайте также:

Песков описал ответ России на конфискацию активов фразой «не оставим их в покое»

Песков отнёс публикацию WSJ о гибели Пригожина к разряду «бульварного чтива»

Татьяна Навка рассказала, что спецслужбы Украины запугивали её родственников
#любовь
#дмитрий песков
#брак
#супруги
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске наградили победителей премии «Экология – дело каждого»
22 декабря 2023, 16:07

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Юных экологов в рамках премии «Экология – дело каждого» наградили в Доме Правительства. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Церемония награждения победителей и призеров III Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» прошла 22 декабря в Доме Правительства Московской области.

«На конкурс поступило более 80 тысяч заявок, что в 14,5 раз больше, чем в первом сезоне премии. География проекта охватила 5 континентов.Мы рады, что юные экологи из нашего региона заняли первые и вторые места в различных номинациях, а также удостоились специальных призов. Популяризация экологи среди нашей молодежи, как науки о бережном отношении к природе, одна из наших первостепенных задач<…>», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Победителями и призерами стали Андрей Филлимонов из Одинцова, Милана Тимошенко из деревни Чигасово, Егор Графов из Мытищ, Константин Веселов из Королева, Эмилия Гимаева из Химок и Родион Муцольгов из Реутова.

Читайте также:

«Новогодняя экология» пройдет в выходные в парках Московской области

В Подмосковье с начала года благоустроили 15 родников за 15 млн рублей

В Москве открыли выставку работ призеров премии «Экология – дело каждого»
#экология
#конкурс
#дело
#церемония
#министр
#тихон фирсов
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД внесёт изменения в правила сдачи экзамена на водительские права
МВД: число допустимых штрафных баллов при сдаче на права увеличится с 1 апреля
22 декабря 2023, 15:54

Фото: iStock/Nomadsoul1

С 1 апреля 2024 года вступит в силу новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Отмечается, что ведомством был разработан проект по внесению изменений в регламент по проведению экзаменов на право управления транспортным средством и выдаче водительских прав.

В МВД уточнили, что такие меры были приняты в связи с вступлением в силу также 1 апреля следующего года изменений в федеральный закон о безопасности дорожного движения.

Ранее в Минцифры сообщили, что обновился сервис по покупке-продаже автомобилей на «Госуслугах». Пользователям теперь доступна заморозка средств на специальном счёте.

Читайте также:

В России начнут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

Верховный суд назвал условия конфискации имущества у нарушителей ПДД

Автоэксперт Попов заявил о проблеме спецмаркировки лекарств для водителей
#мвд
#гаи
#гибдд
#водительские права
#изменения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подвели итоги акции «Всероссийский единый урок «Права человека»
22 декабря 2023, 15:15

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Подведены итоги просветительской акции «Всероссийский единый урок «Права человека». Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Масштабная образовательная акция проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека.

В этом году акцию также приурочили к 75-летию Всеобщей декларации прав человека и 30-летию Конституции Российской Федерации.

«Во время проведения Единого урока важно не просто объяснить школьникам что такое права человека, но и научить как ими нужно пользоваться в обычной жизни.<…> Второй год мы направляем в министерство для рассылки в образовательные организации области методические рекомендации по проведению Единого урока, что дает возможность донести правовые знания до значительного числа школьников нашего региона», — поделилась Ирина Фаевская.

Стоит отметить, что в общей сложности на территории Московской области было реализовано 14 102 мероприятия с общим охватом почтит 456 тысяч обучающихся.

Читайте также:

Подмосковный омбудсмен Фаевская поблагодарила своих общественных помощников

Подмосковный омбудсмен Фаевская наградила победителей конкурса СМИ

Подмосковный омбудсмен Фаевская вручила знаки отличия подмосковным правозащитникам
#ирина фаевская
#права
#акция
#мероприятия
#рекомендации
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья воспользовались электронным расписание 500 тысяч раз
22 декабря 2023, 15:08

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Пассажиры Мострансавто скачали расписания автобусов предприятия более 500 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для гостей и жителей доступно электронное расписание транспорта Мострансавто в рамках проекта «Скачай, не срывай».

«Опция доступна в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Пассажиру необходимо вбить в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением принтера. Пользователи получают график движения в привычном формате и дизайне, каким они видят его на остановочных пунктах», - отметили в ведомстве.

Кроме этого, на сайте появилась возможность посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт, что помогает строить более удобные маршруты.

Стоит отметить, что получить актуальное расписание можно как на сайте, так и через телеграмм-бот Мострансавто.

Читайте также:

В подмосковных автобусах прозвучат новогодние поздравления от 25 пассажиров

За год пассажиры Мострансавто оставили свыше 1,5 тысяч вещей в автобусах

В Московской области тестируют новые способы оплаты проезда в автобусах
#расписание
#мострансавто
#маршруты
#график
#пользователи
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Вильфанд предрёк «совершенно разную» погоду Москве в выходные
22 декабря 2023, 14:31

Фото: istockphoto.com/Scharfsinn86

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в предстоящие выходные Москву ожидает совершенно разная переменчивая погода.
«Погода в эти два дня совершенно разная. В субботу в Москве и днём, и ночью будет от 0 до 3°С, небольшие осадки. В воскресенье будет резкое изменение, воздушные массы будут перемещаться с севера на юг и затем возвращаться в центр России. Поэтому температура — -1...-3°С, по области — -5°С. И снежок», — отметил в беседе с RT Вильфанд.

Однако, в то же время в столице зима остаётся мягкой, говорит специалист, поскольку при всей изменчивости погоды температуры всё равно будут оставаться выше нормы.

А россиянам напомнили, что сегодня, 22 декабря, день зимнего солнцестояния, характеризующаяся самой длинной ночью, которая продлиться целых 17 часов, и самым коротким днём. Как передают argumenti.ru, сегодня в полдень можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли.

Читайте также:

Синоптик Ильин: В воскресенье в Москве будут морозы

Синоптик Шувалов заявил о прохождении пика тепла в Москве

Метеоролог Позднякова назвала основную причину резкого потепления в Москве
#погода
#зима
#температура
#осадки
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф