Голикова заявила о росте числа рабочих мест к 2030 году

Фото: iStock/coffeekai
Число дополнительных рабочих мест к 2030 году достигнет 2,4 миллионов. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Выступая в рамках конкурса «Лучший по профессии», Голикова отметила, что он проводится уже в 12 раз и является одной из самых масштабных площадок, популяризирующих рабочие профессии в России.
Читайте также:
В Минтруде предложили обеспечить бесплатное переобучение всем россиянам
Участники СВО и члены их семей получат приоритет на трудоустройство
В конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи выиграли две организации из Подмосковья
Анастасия Чинкова