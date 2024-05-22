В Подмосковье в рамках регпроекта мобилизовали 8,2 млрд рублей налогов

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В ходе реализации проекта по развитию доходного потенциала Московской области дополнительно мобилизовано в бюджет более 8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральной налоговой службы по Московской области.
Мероприятия проводились в рамках регионального проекта «Развитие доходного потенциала Московской области».
За год в регионе налоговыми органами было проведено почти 1,5 тысячи выездных обследований и более 250 контрольных закупок.
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«Этот проект охватывает широкий круг налогоплательщиков, включая арендаторов площадей на территории Московской области, налогоплательщиков сферы складской деятельности, налогоплательщиков-исполнителей государственных и муниципальных контрактов, получателей субсидий из регионального и местных бюджетов. Такие отраслевые проекты налоговой службы позволяют повысить налоговую дисциплину налогоплательщиков и обеспечить чистоту администрируемой среды», — поделились в пресс-службе.
За год в регионе налоговыми органами было проведено почти 1,5 тысячи выездных обследований и более 250 контрольных закупок.
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Мира Полтева