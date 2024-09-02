В Подмосковье в сентябре проведут около 200 ярмарок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Почти 200 ярмарок с фермерской продукцией, а также с товарами для школьников проведут в 41 округе Московской области в сентябре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Всего в первый месяц осени запланировано 196 ярмарок, 175 из которых будут тематическими, а 21 — посвящённой сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.В частности, жителей и гостей Подмосковья ждут «Школьные базары» — там можно будет купить товары от местных производителей, а также привезённые из других регионов России. Кроме того, запланированы ярмарки «Дары осени», «Осенний урожай», «Сделано в Подмосковье», «Сделано в России» и «Товары регионов России».
Больше всего ярмарок в сентябре проведут в Одинцове, Зарайске, Луховицах, Красногорске и Истре.
Полная информация о месте и времени проведения ярмарок размещена на сайте областного Минсельхозпрода.
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Лев Каштанов