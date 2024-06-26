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В Подмосковье выберут лучшую корову

26 июня 2024, 13:02
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

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Конкурс на лучшую корову проведут в рамках ежегодной областной выставки племенных животных «Звезды Подмосковья-2024», которая состоится в пятницу, 28 июня, в деревне Орлово Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на Минельхозпрод Московской области.
Участниками выставочного смотра станут лучшие представители таких пород крупного рогатого скота, как герефордская, чёрно-пёстрая, голштинская и айворская.

«Победителей выберут на конкурсной основе и наградят их заводчиков ценными призами. Так, владелец абсолютной чемпионки выставки «Звезды Подмосковья-2024» среди молочных коров получит автомобиль. Наградами отметят победителей и лауреатов в других номинациях конкурса», — говорится в сообщении.


В рамках выставки будет также подставлена сельскохозяйственная птица редких пород.

Церемония открытия выставки запланирована на 11:00, вход на мероприятие свободный.

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#сельское хозяйство
#животные
ФНС: поступления в бюджет РФ от налога на богатых увеличились в 1,5 раза
26 июня 2024, 13:18

Фото: istockphoto/zheltikov

Поступления в российский бюджет увеличились в 1,5 раза от налога на богатых. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ФНС. Уточняется, что в период с января по май в текущем году поступило больше 57 миллиардов рублей. Богатые платят 15%, если годовой доход выше пяти миллионов. Это в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Налоговики объясняют, что такая тенденция связана с увеличением объема выплат премиальных и дивидендов. Влияет и высокий темп роста доходов жителей РФ. За первый квартал этого года реальные зарплаты в стране выросли на 11%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

В этом году выросло количество россиян, преодолевших барьер доходности в пять миллионов быстрее, нежели в предыдущем.

Помимо этого, все меньше люди хотят уклониться от выплат в бюджет. Власти прогнозируют, что в этом году статья должна принести федеральному бюджету 176 миллиардов рублей.

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#новости
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Экономист назвал причину возврата индексации пенсий работающим пенсионерам
Экономист Виноградов: Дефицит кадров требует вернуть индексации пенсий
26 июня 2024, 11:52

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В России возник дефицит кадров на рынке труда, вызванный проведением специальной военной операции и возросшими потребностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это продиктовало необходимость вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Такое мнение в разговоре с изданием «Бизнес Online» высказал ведущий экономист автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр Олега Григорьева «Неокономика» Александр Виноградов. Он отметил, что указанные потребности вымывают людей из различных секторов экономики, оголяя иные отрасли. А они также важны и дефицит кадров не везде можно восполнить иностранной рабочей силой и молодыми специалистами.

Специалист уточнил, что в современных условиях трудовые ресурсы приходится искать везде, тогда как обычно вопросы занятости, зарплаты и потребности в определенных кадрах может отрегулировать рынок. Виноградов не исключил, что в дальнейшем индексацию пенсий работающим пенсионерам могут отменить, когда отпадёт острая потребность в кадрах.

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#мнение
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#пенсии
#индексация
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Бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы получил более 12 млн рублей
26 июня 2024, 10:45

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Более 12 млн рублей в виде субсидий получил бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В течение года представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут подать заявку на получение субсидии, предназначенной для выхода на маркетплейсы.

«С начала этого года субсидию на компенсацию затрат при выходе на маркетплейсы получили 53 предпринимателя, в том числе 2 самозанятых. Общий объём поддержки составил 12,3 млн рублей. В рамках программы бизнес может возместить расходы на оплату комиссии 13 крупнейших маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку», — поделилась зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что компенсации подлежат до 50% подтверждённых затрат. Максимальный размер субсидии при выходе на маркетплейсы для одного получателя составляет 500 тысяч рублей за весь период реализации программы.

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#модернизация
#компенсации
#екатерина зиновьева
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Пошлину за развод могут поднять в России в 8 раз
Минфин предложил повысить пошлину за развод 8 раз до 5 тысяч рублей
26 июня 2024, 04:34

Фото:istocks/JessAerons

С 2025 года в России могут поднять пошлину за развод в восемь раз, за неё придется заплатить до 5 тысяч рублей. Соответствующее предложение внес Минфин и отправил его на согласование в ведомства.
Как сообщает РБК со ссылкой на документ, предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. Сейчас пошлина стоит 650 рублей.

Кроме того, увеличатся еще несколько видов пошлин, но там рост не будет таким существенным. Так, с 2025 года могут поднять пошлину за внесение изменений в записи актов гражданского состояния (с 650 до 700 рублей), выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака (с 350 до 500 рублей) и за выдачу справок из архивов ЗАГС (с 200 до 350 рублей).

До 5 тысяч рублей повысят пошлину за смену имени. Утеря аттестата или любого документа, подтверждающего квалификацию, будет стоить 2 тысячи рублей.

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#экономика
#минфин
#россия
#деньги
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Эксперт рассказал, почему растут цены на парковки в аэропортах
Автоэскперт Сажин: цены на парковку в аэропортах рассчитаны нецелесообразно
25 июня 2024, 19:37

Фото: IStock/Sergey Sokolnikov

Почему взлетели цены на парковку авто в аэропортах и как можно решить эту проблему поведал автоэксперт Владимир Сажин в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей.
Он отметил, что стоимость на парковку в аэропортах растет с неимоверной быстротой. Эксперт связал это с проведением в крупных городах масштабных мероприятий.
«Аппетит приходит во время еды. В Петербурге, например, перед ПМЭФ подняли цены на парковки. Возможно, это было сделано для того, чтобы уменьшить пассажиропоток, но форум завершился, а цены снизить обратно забыли», — пояснил эксперт.

Сажин обратил внимание, что парковки в аэропортах заполняются лишь на четверть ввиду завышенной цены. При этом остальные автомобили скапливаются у зон вылета и не знают, насколько долго им придется стоять. Сейчас при превышении лимита в 15 минут ожидания приходится платить более 1000 рублей.
«Целесообразно было бы на мой взгляд установить цену на полчаса, а далее сделать поминутную оплату. И вообще стоит поинтересоваться обосновано ли повышение цен на парковку у этих монополистов», — указал Владимир Сажин.

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#автомобили
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#пмэф
#парковки
#пассажиропоток
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В Серпухове стартовала модернизация завода стекловолокна
25 июня 2024, 16:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по выпуску тепло- и звукоизоляции для зданий, расположенный в городском округе Серпухов, начала реконструировать компания «Технониколь», общий объём инвестиций в проект составит более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Модернизация предприятия рассчитана на два года. Она завершится во втором квартале 2026 года. Инвестиции компании «Технониколь» в проект оцениваются более чем в 4 млрд рублей», — сказала председатель правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Благодаря модернизации будут увеличены производственные мощности завода и увеличится его экологическая безопасность. В частности, будет организован замкнутый цикл потребления воды, а также установлена новая стекловаренная печь, камера полимеризации и электрофильтр.

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#мининвест мо
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Ростовская компания бывшего спецназовца вложит 16 млрд рублей в шахты ДНР
Донская компания за пять лет инвестирует ₽16 миллиардов в угольные шахты в ДНР
25 июня 2024, 15:06

Фото: istockphoto/philip_hens

Ростовская компания экс-спецназовца, а ныне депутата ростовской гордумы Виталия Ломиворотова за пять лет вложит в шахты Донецкой народной республики (ДНР) 16 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства угля и энергетики.
Известно, что компания «Импэкс-Дон» уже владеет шахтами «Комсомолец Донбасса», «Шахтоуправление им. Л. И. Лутугина», «Заря» и «Прогресс». На ремонт оборудования, монтаж и привлечение нового персонала направили 250 миллионов рублей.

Последующими инвестициями планируется обновить основные фонды предприятий, технику, капремонт, а также техперевооружение. Увеличится количество работников, повысятся зарплаты, а также будут обеспечены социальные гарантии.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в угольную промышленность региона до 2028 года составит до 40 миллиардов рублей. Согласно плану, 11 предприятиями будут управлять четыре инвестора.

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#шахты
#днр
#новости
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Подмосковная предпринимательница выиграла конкурс «Создай НАШЕ»
25 июня 2024, 14:45

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Предприниматель из Подмосковья стала победителем конкурса «Создай НАШЕ». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Всего для участия в конкурсе «Создай НАШЕ» в 2024 году было подано более 5 тысяч заявок из 88 регионов России.


Дарья Долматова представила свой проект BIBBIDI STORE по производству ароматических изделий для дома и косметических уходовых средств.

«Участие в данном проекте поможет мне значительно ускорить развитие, так как я планирую вложить средства гранта на оплату услуг специалистов по продвижению, дизайнеров, а также на обустройство мастерской. Сейчас я активно разрабатываю коллекцию свечей и аромадиффузоров на год вперед и прописываю свой собственный курс по свечеварению», — поделилась Дарья.

Стоит отметить, что от Московской области заявки на участие в конкурсе подали 228 предпринимателей.

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#победители
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В Подмосковье начали строительство ЦОД Wildberries
25 июня 2024, 14:21

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В ОЭЗ «Дубна» приступили к строительству ЦОД Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Центр обработки данных крупнейшего маркетплейса России будет расположен в здании площадью 15,8 тыс. кв.м.

«Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2025 года», – поделилась зампред правительства Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что в здании будут расположены системы бесперебойного питания, а система управления дизель-генераторных установок будет работать полностью в автоматическом режиме.

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#екатерина зиновьева
#оэз «дубна»
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