В Подмосковье выберут лучшую корову

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Конкурс на лучшую корову проведут в рамках ежегодной областной выставки племенных животных «Звезды Подмосковья-2024», которая состоится в пятницу, 28 июня, в деревне Орлово Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на Минельхозпрод Московской области.
Участниками выставочного смотра станут лучшие представители таких пород крупного рогатого скота, как герефордская, чёрно-пёстрая, голштинская и айворская.
В рамках выставки будет также подставлена сельскохозяйственная птица редких пород.
Церемония открытия выставки запланирована на 11:00, вход на мероприятие свободный.
Читайте также:
В Подмосковье провели исследование 8 тыс. генотипов молочных коров
Российские учёные спасли ценную породу коров, устойчивую к болезням
В Шаховской построят крупный животноводческий комплекс
«Победителей выберут на конкурсной основе и наградят их заводчиков ценными призами. Так, владелец абсолютной чемпионки выставки «Звезды Подмосковья-2024» среди молочных коров получит автомобиль. Наградами отметят победителей и лауреатов в других номинациях конкурса», — говорится в сообщении.
В рамках выставки будет также подставлена сельскохозяйственная птица редких пород.
Церемония открытия выставки запланирована на 11:00, вход на мероприятие свободный.
Читайте также:
В Подмосковье провели исследование 8 тыс. генотипов молочных коров
Российские учёные спасли ценную породу коров, устойчивую к болезням
В Шаховской построят крупный животноводческий комплекс
Лев Каштанов