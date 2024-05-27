Российские учёные спасли ценную породу коров, устойчивую к болезням

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Учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.
Отмечается, что порода устойчива, в частности, к таким болезням, как лейкоз, туберкулез и бруцеллез. Молоко таких коров отличается высокой жирностью и белковостью.
Как передаёт Газета.ру, для получения потомства учёные использовали семя двух чистопородных быков красной горбатовской породы и получили два бычка, которые будут использованы для создания банка семени, а отобранные тёлки станут донорами яйцеклеток для получения эмбрионов методом экстракорпорального оплодотворения.
Ранее биологи из Уральского федерального университета (УрФУ) предложили добавлять в пищевые добавки не только корень, но и листья солодки из-за их пользы для здоровья.
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Как передаёт Газета.ру, для получения потомства учёные использовали семя двух чистопородных быков красной горбатовской породы и получили два бычка, которые будут использованы для создания банка семени, а отобранные тёлки станут донорами яйцеклеток для получения эмбрионов методом экстракорпорального оплодотворения.
Ранее биологи из Уральского федерального университета (УрФУ) предложили добавлять в пищевые добавки не только корень, но и листья солодки из-за их пользы для здоровья.
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Мелисса Тимофеева