Подмосковных фермеров пригласили побороться за гранты на развитие агротуризма

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Подмосковные фермы могут подать заявку на получение гранта «Агротуризм» до 22 апреля. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.
«Максимальный размер гранта составляет 10 млн рублей. Средства можно потратить на создание комфортных условий проживания для гостей; ремонт помещений; подключение инженерных коммуникаций; покупку необходимого оборудования и благоустройство территории», – говорится в сообщении.Важное условие состоит в том, что сельхозпроизводители должны быть зарегистрированы в сельской местности региона и работать там же.
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Лора Луганская