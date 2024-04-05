В подмосковном бюджете предусмотрено около 1 млрд. рублей на гранты ИТ-компаниям

Фото: пресс-служба Мособлдумы
На предоставление грантов ИТ-компаниям в бюджет Московской области в 2024 году заложено около 1 млрд. рублей. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Сейчас в Московской области в сфере информационных технологий зарегистрировано более 3 тыс. юридических лиц и более 8,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, работают свыше 31 тыс. специалистов. По сравнению с прошлым годом их число выросло на 6 тыс. Благодаря мерам поддержки ИТ-компании региона адаптируются к быстрым изменениям на рынке», – сказал Брынцалов.Как отметили в Мособлдуме, на конец I квартала текущего года в Подмосковье ест данные о 414 верифицированных ИТ-организациях.
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Лора Луганская