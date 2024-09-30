Подмосковье заняло первое место в России по производству мясных консервов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Подмосковье за семь месяцев с начала года произвели 81,5 тысяч тонн мясных консервов. Регион занимает первое место в стране по объёмам производства этого вида продукции, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Подмосковье выпускают около 39% мясной консервированной продукции, представленной в Центральном федеральном округе, а также свыше 16% от общероссийского объема. Крупнейшие региональные производители – «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод», КППП «РУСКОН» в Раменском городском округе и «МПЗ ЛУНЁВО» в Химках», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, консервированная продукция из-за длительного срока хранения и готовности к употреблению пользуется большим спросом у потребителей.
При выборе мясных консервов следует обратить внимание на состав и соблюдение требований ГОСТа. Этикетка должна быть наклеена ровно, содержать полную информацию о продукте и его производителе. На банке не должно быть деформаций, трещин, проколов или вздутия крышки. Кроме того, необходимо обратить внимание на срок годности.
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Лора Луганская