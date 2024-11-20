В Подмосковье за девять месяцев произвели более 191 тыс. тонн мяса птицы

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковные производители за первые три квартала текущего года выпустили 191,5 тыс. тонн мяса, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Крупнейшим производителем мяса птицы в регионе является птицефабрика «Элинар-Бройлер», расположенная в Наро-Фоминском городском округе. Производственная мощность предприятия составляет свыше 73 тысяч тонн в год, в ассортименте более ста видов продукции бренда «Первая свежесть», — отметили в министерстве.С января по сентябрь 2024 года компания произвела 52 с половиной тысячи тонн птицы: 27,4% от всей этой продукции, выпущенной в Московской области. Птица перерабатывается в мясо и полуфабрикаты: шашлыки, колбаски, котлеты и пр.
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