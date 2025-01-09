Подмосковные ветеринары объяснили, почему детёнышей собак называют щенками

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Щенки, в отличие от детёнышей других видов животных, носят неочевидное название. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, откуда оно взялось, и почему не употребляется, например, слово «собачонок».
«По мнению экспертов, слово «щенок» происходит от древнерусского слова «щеня», которое употреблялось на Руси с XI века. Щеней называли детёнышей не только собак, но и других животных. Корень «щен» буквально обозначает «дитя». Он образован от одной и той же общеславянской основы со словом «зачать», – рассказали в пресс-службе.В региональном Минсельхозпроде предупредили, что приобретать четвероногого друга лучше в проверенных местах. После покупки специалисты подмосковной Госветслужбы рекомендуют обратиться к ветеринарам.
Записаться на приём можно на сайте региональных госуслуг или по телефону единого колл-центра по вопросам ветеринарии: +7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.
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Лора Луганская