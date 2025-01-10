Подмосковные ветеринары посоветовали чистить питомцам зубы 2-3 раза в неделю

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Здоровые зубы у животных невозможны без регулярной гигиены полости рта в домашних условиях и посещения стоматолога. При отсутствии ухода у питомцев из-за остатков пищи может образоваться зубной камень, что вызывает воспаление дёсен и другие заболевания, сообщили в Государственной ветеринарной службе Московской области.
«Владельцам следует чистить зубы животного 2-3 раза в неделю с самого раннего возраста. Это приучит любимца к регулярной процедуре. Для этого необходимо использовать специальные зубные щётки, которые не травмируют десны, и пасты. В качестве профилактики можно давать питомцу лакомства для механического удаления налёта и массажа дёсен», – отметили подмосковные ветеринары.Усиленное слюноотделение, запах из рта, наличие темного налёта, покраснения или воспаления, а также выпадение зубов – повод обратиться к специалисту.
В Подмосковье в государственных учреждениях ветеринарии принимают в том числе стоматологи. Показывать питомца специалисту для профилактического осмотра рекомендуется не реже раза в год. При необходимости доступны ультразвуковая чистка и удаление зубов, санация ротовой полости.
Узнать адрес ближайшей клиники и уточнить часы приёма можно по единому телефону +7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00. Записаться на приём также можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская