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Ветеринарный колл-центр Подмосковья в праздничные дни принял более 280 звонков

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Свыше 280 звонков приняли операторы единого колл-центра по вопросам ветеринарии в Московской области во время новогодних каникул, основные вопросы касались графика работы ветклиник и оформления документов для путешествий с животными, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«За праздничные дни в колл-центре приняли 285 звонков. Топ-3 запросов составили обращения по графику работы государственных ветеринарных клиник, по оформлению документов для путешествия с питомцем за границу или по России, а также запросы по экстренной ветеринарной помощи», — говорится в сообщении.
Кроме того, поступали запросы на запись на прививки и стерилизацию, а также по поиску животных, потерявшихся во время прогулок.



Телефон подмосковного ветеринарного колл-центра: 8 (495) 668-01-25, он работает каждый день с 9 утра до 21:00.

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В Подмосковье с начала зимы ликвидировали более 100 случаев промерзания стен
09 января 2025, 16:05

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 100 случаев промерзания стен в многоквартирных домах ликвидировали в Московской области с начала зимы по обращениям жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С начала зимы управляющие компании под контролем инспекторов министерства отработали более ста обращений от жителей региона, касающихся промерзания стен в квартирах», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что именно управляющая компания должна обеспечивать теплогидроиоляцию фасада, а также поддерживать нормативный уровень влажности и температуры внутри помещений.

В случае промерзания стен жители должны сообщить об этом в свою УК или в Единую диспетчерскую службу. Это можно сделать онлайн — через портал ЕДС МО.

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В Подмосковье начали тестировать чат-бот по профилактике школьной травли
09 января 2025, 16:00

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьёва запустили систему быстрого реагирования на сообщения о школьной травле. Пилотными стали четыре школы – в Химках, Котельниках, Красногорске и Балашихе, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
В первый учебный день нового года в рекреациях и холлах школ разместили специальные QR-коды. Отсканировав код, дети, у которых возникают конфликты в школе, смогут сообщить об этом через чат-бот «Бесконфликтная школа». Информация оттуда будет поступать в аппарат детского правозащитника, проверяться и отрабатываться вместе с психологами, педагогами и медиаторами.
«Мы тестируем систему и ждём обратной связи от ребят – что удобно, что лучше изменить. Бот составлен на понятном каждому ребёнку языке. В его разработке вместе со специалистами Минобразования Московской области, психологов и медиаторов, участвовали дети – члены Общественного совета при уполномоченном. Некоторые моменты мы уже отработали на этой фокус-группе. Будем ждать реакцию широкого круга школьников», – сказала Мишонова.
Она добавила, что QR-код в каждой школе уникальный, поэтому важно сканировать его в своей образовательной организации.
«Родители всегда могут сами сообщить мне о случаях травли в школе. Сделать это можно по почте, телефону, в соцсетях или через форму обратной связи. Мы с коллегам стараемся подходить неформально к каждому случаю и внимательно разбираться в произошедшем. В трудных ситуациях привлекаем профессиональных медиаторов», – подчеркнула подмосковный детский омбудсмен.
Обратиться к Ксении Мишоновой можно по почте upr @ mosreg. Ru или через форму обратной связи на сайте.

Можно также получить консультацию по телефону 8 (915) 323-90-36.

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Россиянам рассказали, как вернуться к рабочему настроению после новогодних праздников
Психолог Тур: вернуться в рабочий ритм после праздников поможет медитация
09 января 2025, 15:55

Фото: istock/Giulio Fornasar

У длинных праздничных выходных есть один очень существенный недостаток – они заканчиваются. Ощущение, что организм излишне расслабился и теперь совсем не хочет трудиться.
Как справиться с постпраздничной апатией и вернуться к рабочему режиму в хорошем настроении в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, психосоматолог Екатерина Тур.

По ее словам, коньки, коньяк, шампанское, оливье и многое другое воспринимаются как отдых, однако на самом деле это не совсем так. Порой новогодние праздники проходят в таком бешеном ритме, что потом тело явно сигнализирует, что оно не отдохнуло.

«Ладно, если вы выспались, так ведь еще и нужно праздновать до пяти, до шести утра, то есть это недосып, нагрузка физическая, эмоциональная, ведь гостей нужно принимать, нужно готовить и так далее. Мы уже от этого отошли, праздники закончились наконец-то, и теперь как раз-таки нужно восстанавливаться. Только у нас еще и работа, и на самом деле это такой благоприятный период, потому что вот у нас сейчас два дня, когда нужно поработать, ну можно же в полсилы это сделать», — рассказывает эксперт.

Она посоветовала не налегать на себя сразу по всем фронтам и не давить на цели. Следует спокойно отработать два дня, а затем на предстоящих выходных позволить себе передышку. Тур подчеркнула, что не нужно решать все мировые проблемы, а лучше просто поспать, посмотреть телевизор или кино, какую-нибудь хорошую домашнюю комедию и действительно отдохнуть.

Также, по словам психолога, очень хорошо работают медитации.

«Мы начинаем с 10 минут в день. И этого будет достаточно первые 30 дней подряд. Единственное, что потребуется, все-таки выделять время. Вы можете найти любую музыку, которая вас успокаивает. <…> Мы учимся именно созерцать себя изнутри, потому что, по сути, нейробиологическое значение медитации — это осознанное созерцание себя изнутри. И, кстати говоря, для современного человека это, правда, очень хороший отдых, потому что вы своим вниманием можете снижать уровень тревоги, а там где снижается уровень тревоги, там идет комплексное восстановление и психики и тела», — рекомендует Тур.

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В Ленинском городском округе открыли новую школу на 1,1 тыс. мест
09 января 2025, 15:47

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Новую школу, рассчитанную на 1100 учеников, открыли в микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа, учебное заведение стало корпусом Видновской школы №11, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Новая школа позволит полностью ликвидировать вторую смену в этом микрорайоне», — отметили в министерстве.
В здании расположены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, актовый зал на 400 мест, два спортзала, библиотека с ИТ-зонами и медиатекой, столовая на 550 мест и зоны отдыха. На пришкольной территории оборудован стадион с беговыми дорожками.

Обучение в школе предлагается по трём направлениям: естественно-научному, социально-экономическому и технологическому. Часть педагогического состава перешла в новый корпус из других отделений школы №11, для привлечения новых кадров действуют различные меры поддержки.

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#минобразования мо
#школа
#строительство
#ленинский городской округ
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В Раменском округе выявили загрязнение реки
09 января 2025, 15:04

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В водоохранной зоне реки Свинец в Раменском городском округе инспекторы эконадзора обнаружили нелегальное размещение грунтов, которые размывались и загрязняли воду, исправление нарушения контролирует министерство экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Инспекция была проведена по обращению жителей деревни Бритово. Проверка показала, что в водоохранной зоне свалены размываемые грунты, образовавшиеся в ходе земляных работ при обустройстве съезда с проезжей части. Кроме того, грунты частично перекрыли водоток реки, что также нарушает Водный кодекс РФ», — говорится в сообщении.
Собственником участка является местная управляющая организация, теперь она обязана исправить нарушения. А так как участок, на котором свалены грунты, относится к земле сельскохозяйственного назначения, материалы инспекции были направлены и в Россельхознадзор. Оттуда собственнику также пришло предостережение о недопустимости захламления участка.

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#экология
#земельные участки
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Подмосковный Минтранс призвал к осторожности на дорогах в гололедицу
09 января 2025, 14:53

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московском регионе до конца недели ожидается переменчивая погода. Температура будет снижаться до минусовой, местами пройдут дожди со снегом, на дорогах возможен гололёд, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Дорожные службы Московской области продолжат работу по погодным условиям. Они будут проводить противогололёдную обработку в первую очередь на самых опасных участках – мостах, эстакадах, крутых поворотах и съездах», – отметили в ведомстве.
Автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию, не совершать резких манёвров, быть осторожнее во время парковки, заранее снижать скорость перед переходами и пропускать пешеходов.

При чрезвычайной ситуации или ДТП нужно немедленно позвонить по номеру 112. При вынужденной остановке на обочине нельзя оставаться в машине, так как это опасно. Лучше покинуть транспортное средство и уйти за пределы проезжей части, чтобы избежать повторной аварии.

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#московская область
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Подмосковный конкурс детских рисунков на тему донорства завершится через 5 дней
09 января 2025, 14:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Конкурс на лучший детский рисунок «Давайте верить в чудеса-2025» проводит Московский областной центр крови, приём работ стартовал перед Новым годом и завершится 14 января, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Участие в конкурсе могут принять юные родственники людей, сделавших донацию Московском областном центре крови, его подразделениях или в ходе выездных акций. Стать участниками могут не только дети доноров, но и их младшие братья и сёстры, племянники и племянницы. Тема конкурса — донорство», — говорится в сообщении.
Рисунки, присланные на конкурс, развесят на стенах в областном Центре крови, а авторы лучших работ получат пригласительные билеты на одну из столичных культурных площадок.

Подробная информация о конкурсе размещена в Telegram и соцсети «ВКонтакте».

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#подмосковье
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«Это мой друг»: Песков пожелал скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну
09 января 2025, 14:14

Тигран Кеосаян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления режиссёру Тиграну Кеосаяну. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.
Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своём Telegram-канале, что её супруг, режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. До этого он перенёс два инфаркта. Журналистка заявила, что молится за супруга, и до последнего не хотела говорить о произошедшем, однако другие журналисты уже узнали об этом.

Песков назвал Кеосаяна своим другом и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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«Пенсия» Тамбиева в миллиард перейдет государству: как экс-следователь брал взятки в биткоинах и какое заявление он сделал в суде
09 января 2025, 13:27

Фото: istockphoto / bizoo_n

Судебные приставы приступили к передаче биткоинов бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева в Россию. У осуждённого конфискуют криптовалюту на сумму более одного миллиарда рублей. Сколько Тамбиев вымогал у хакеров и что ему грозит — расскажет «Радио 1».
Судебные приставы приступили к передаче криптовалюты бывшего следователя Следственного комитета России Марата Тамбиева в пользу государства. Ожидается изъятие более одного миллиарда рублей в биткоинах, хранящихся на аппаратном кошельке Ledger Nano X. Данное исполнение решения суда было начато в рамках судебного процесса, который предусматривает обращение криптовалютных активов в государственную казну.

Кроме того, с Тамбиева взыскиваются 15 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. Вдобавок, на имущество экс-следователя наложен арест по другому исполнительному делу, которое в настоящее время также рассматривается.

Получил взятку на сумму 7,3 миллиарда рублей


Марата Тамбиева арестовали в марте 2022 года по обвинению в получении взятки в размере 7,3 миллиарда рублей. Расследование показало, что бывший руководитель следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы и бывшая следователь Кристина Ляховенко требовали от хакеров из группы Infraud Organization 2718 биткоинов. Киберпреступники сами обратились в ФСБ с жалобой на взяточников.

Взятку оценили в 26,9 миллиарда рублей по курсу на 9 января.

Бывший следователь был приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки), однако сам Тамбиев свою вину отрицает.

Марат Тамбиев будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, бывшего следователя оштрафовали на 500 миллионов рублей и лишили звания «майор юстиции».

Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Улыбался в суде


Тамбиев выслушал приговор с улыбкой и даже пошутил на камеру. Он сообщил, что возможно ​будет преподавать.

«Если быть, то быть лучшим», — добавил бывший следователь.

Он также выразил надежду на то, что справедливость восторжествует и его история предстанет в совершенно ином свете.

Ляховенко была обвинена по статьям Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», а также в получении взятки в особо крупном размере. В результате она была лишена свободы на девять лет.

Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Изъятие имущества


В апреле 2022 года следователь стал участником коррупционной схемы, получив взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization. В обмен на деньги он обещал не арестовывать активы преступников. Биткоины были обнаружены на компьютере Тамбиева в папке с названием «Пенсия». По информации из СМИ, мужчина получал взятки «как зарплату».

Следствие наложило арест на рекордсмена-взяточника из МВД на 2,1 миллиарда
Следствие наложило арест на рекордсмена-взяточника из МВД на 2,1 миллиарда

В ноябре 2024 года первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Резинкин подал иск в суд с требованием конфисковать имущество Тамбиева, осужденного за получение самой крупной взятки в истории страны на сумму 7,3 миллиарда рублей. Иск был направлен в Никулинский суд Москвы. В рамках иска прокуратура настаивает на изъятии в пользу государства квартиры, двух парковочных мест и двух нежилых помещений, расположенных в Одинцовском районе Подмосковья, а также мотоциклов Ducati Diavel и Honda.

Кроме того, в прокуратуре усомнились в происхождении средств, на которые приобрели квартиру в Черкесске и автомобили Ауди Q7 и Porsche Macan S, стоимость которых составляет 16 миллионов рублей. Для обеспечения иска Генеральная прокуратура потребовала ареста денежных средств на банковских счетах Тамбиева, а также его недвижимости. Также прокуратура потребовала наложить арест на активы двоюродного дяди осужденного, у которого квартира в Одинцово и четыре нежилых помещения.

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#биткоин
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