Ветеринарный колл-центр Подмосковья в праздничные дни принял более 280 звонков

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 280 звонков приняли операторы единого колл-центра по вопросам ветеринарии в Московской области во время новогодних каникул, основные вопросы касались графика работы ветклиник и оформления документов для путешествий с животными, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«За праздничные дни в колл-центре приняли 285 звонков. Топ-3 запросов составили обращения по графику работы государственных ветеринарных клиник, по оформлению документов для путешествия с питомцем за границу или по России, а также запросы по экстренной ветеринарной помощи», — говорится в сообщении.Кроме того, поступали запросы на запись на прививки и стерилизацию, а также по поиску животных, потерявшихся во время прогулок.
Телефон подмосковного ветеринарного колл-центра: 8 (495) 668-01-25, он работает каждый день с 9 утра до 21:00.
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