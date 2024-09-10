В Подмосковье появилась возможность заключить договор на вывоз ТКО онлайн

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Предпринимателям Московской области предоставили возможность заключить договор с региональным оператором на вывоз твёрдых коммунальных отходов в режиме онлайн — через областной сайт госуслуг, опция запущена в пилотном режиме, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Воспользоваться новой услугой могут собственники твердых коммунальных отходов —индивидуальные предприниматели и юридические лица. В настоящее время услуга доступна в тринадцати городских округах Московской области», — отметила глава Мингоусправления региона Надежда Куртяник.Для заключения договора на вывоз ТКО достаточно авторизоваться на областном портале госуслуг и заполнить онлайн-форму заявления. Новая услуга размещена в разделе Экология и природопользование» — «Утилизация отходов». Воспользоваться ей могут предприниматели из Рузы, Власихи, Шаховской, Волоколамска, Одинцовского округа, Восхода, Наро-Фоминского округа, Истры, Молодёжного, Красногорска, Можайска, Лотошина и Краснознаменска.
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Лев Каштанов