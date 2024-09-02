Подмосковный портал торгов проверят на кибербезопасность

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Настоящую хакерскую проверку предстоит пройти Единому порталу торгов Московской области ЕАСУЗ, для этого регион запускает краткосрочную программу багбаунти, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Программа багбаунти поможет выявить возможные угрозы безопасности портала торгов Московской области и заранее принять меры для их устранения. Это повысит безопасность портала и позволит избежать возможного ущерба», — отметила глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.Стать участниками программы багбаунти и попытаться найти уязвимости платформы за вознаграждение могут все желающие граждане России старше 18 лет, зарегистрированные на платформе Standoff 365 Bug Bounty.
Проверка областного портала торгов продлится до 30 сентября, присоединиться к программе можно по ссылке.
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