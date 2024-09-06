В Подмосковье оцифровали услугу в сфере детского отдыха

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Ещё одна услуга в сфере детского отдыха в Московской области стала доступна в онлайн-режиме: теперь подать сведения для внесения в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления можно через региональный госпортал, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Раньше организации отправляли полный пакет документов по электронной почте. Сейчас все стало гораздо проще: достаточно заполнить заявление на нашем региональном портале и прикрепить сканы учредительных документов. Все остальные сведения будут запрошены автоматически», — пояснила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.Услуга по внесению организации детского отдыха в соответствующий реестр предоставляется бесплатно. После подачи заявления решение поступит в личный кабинет заявителя в течение шести рабочих дней.
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