В Подмосковье оцифровали услугу в сфере детского отдыха

Мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что в 2018 году он собирался перевезти ее и детей в Париж, арендовав для них особняк за 7 млн рублей в месяц. Об этом женщина рассказала в интервью изданию Politico. По ее словам, при этом жить с ними Дуров не планировал, лишь периодически навещать.