В Сергиево-Посадском округе начнут производить автокомплектующие

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье запустят производство комплектующих для автомобильной промышленности. К реализации проекта при поддержке Фонда развития промышленности Московской области приступила компания «Территория стали» группы компаний «Новлайн», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания производит металлические защиты картеров, накладки на пороги и пороги в Сергиево-Посадском городском округе. Запуск производства запланирован на этот год. «Инвестиции в проект модернизации производства комплектующих для автопрома составят почти 90 млн рублей. Из них 70 млн рублей инвестор получит в подмосковном Фонде развития промышленности в виде льготного займа. Компания создаст около 60 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.За счёт внедрения технологии лазерной резки «Территория стали» сможет выпускать продукцию для любых марок автомобилей. Потребителями продукции смогут стать любое автомобильное производство, автосервисы и дилеры.
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Лора Луганская