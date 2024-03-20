В Ступино построят предприятие по изготовлению инновационных систем отопления

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
В Подмосковье запустят производство инновационных систем отопления. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Новое производство будет стоит компания «Луч Тепла» на территории городского округа Ступино.
Кроме этого, новое оборудование посылает колебательные импульсы молекулам углерода в воздухе, тем самым равномерно нагревая его даже в самых дальних уголках помещения,в которых чаще всего появляется сырость и плесень.
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«Объем инвестиций компании «Луч Тепла» в строительство и запуск предприятия составит около 120 млн рублей. Плановый срок ввода производственного объекта в эксплуатацию – IV квартал 2026 года. На новом предприятии планируется создать не менее 30 рабочих мест для жителей Ступино. В производстве компания планирует применять экологически чистые технологии», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева