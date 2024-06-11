В Подмосковье запустят импортозамещающее производство медицинских изделий

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Компания «Юнимед» запустит производство медицинских изделий в Одинцовском городском округе. Для этого она получит льготный заём в Фонде развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе Миниинвеста региона.
Фонд одобрил заявку инвестора на льготный заём по программе «Приобретение оборудования». Проект компании направлен на импортозамещение.
На предприятии планируют создать более 30 рабочих мест. Информацию о льготных займах ФРП Московской области можно найти на сайте.
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«Юнимед» инвестирует свыше 40 млн рублей в запуск производства шовного материала для медицинских целей. ФРП Подмосковья готов поддержать этот инвестпроект. Сумма займа превысит 13 млн рублей. Запуск производства запланирован на будущий год. Его мощность составит около 750 тыс. комплектов в год», – рассказали в ведомстве.
На предприятии планируют создать более 30 рабочих мест. Информацию о льготных займах ФРП Московской области можно найти на сайте.
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Лора Луганская