В России резко увеличились поставки агропродукции в Китай

Фото: IStock/Olena Vasylieva
По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы поставок гречихи из России в Китай выросли почти в четыре раза и достигли уровня в 93,7 тысячи тонн. О резком росте экспорта этого вида агропродукции из РФ в КНР сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».
Согласно оценкам организации, Россия поставила китайским партнерам этого вида продукции на сумму около 35 миллиона долларов. Для сравнения, в прошлом году общий объем экспорта составил менее 13 миллионов. Уточняется, что Россия является крупнейшим экспортером гречихи в Китай.
Ранее сообщалось, что Россия также увеличила количество поставок пшеницы на китайский рынок. Объемы показателей выросли почти в 10 раз. Тем не менее, Россия не вошла даже в тройку экспортеров этого вида товара.
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Олег Дикий