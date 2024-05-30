Объём отгрузки предприятий Можайска с 2021 года удвоился

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Предприятия Можайского городского округа за прошлый год отгрузили товаров собственного производства на 19,3 млрд рублей. С 2021 года объём отгрузки вырос почти в два раза, сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Сейчас в работе – 11 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций 31,8 млрд. рублей. Будет создано 4,1 тыс. рабочих мест. Например, концерн «ДорХан» в ближайшие четыре года планирует построить завод по производству теплоизоляционных материалов из минеральной ваты, расширить имеющееся производство по обработке металлов, а также завод по производству листовой стали с покрытием», – отметил Мордвинцев.Главными темами рабочей встречи губернатора и главы муниципалитета стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.
Читайте также:
В Можайском округе планируют догазифицировать 18 населённых пунктов
Парк «Ривьера» в Можайске развивают с учётом пожеланий жителей
В Можайском городском округе отремонтируют более 65 км дорог
Лора Луганская