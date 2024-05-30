В МФЦ Московской области запустили новый сервис «ГосQR»

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Пилотный проект «ГосQR» в начале июня станет доступным во всех подмосковных офисах «Мои Документы». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новый проект уже проходит тестирование в отделениях Красногорска, Краснознаменска и Солнечногорска.
Новым проектом «ГосQR» могут воспользоваться авторизированные пользователи приложения «Госуслуги», через которое и осуществляется работа проекта.
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«Благодаря новому сервису данные из цифрового профиля заявителя на портале Госуслуг будут автоматически передаваться в информационную систему МФЦ. Это поможет сократить время приема и исключить наличие ошибок в данных, так как сотруднику не придется вносить информацию вручную», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Новым проектом «ГосQR» могут воспользоваться авторизированные пользователи приложения «Госуслуги», через которое и осуществляется работа проекта.
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Мира Полтева