В Королёве в январские выходные проведут фермерский фестиваль

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Ярмарка-фестиваль фермерской продукции будет проводиться с 19 по 21 января и с 26 по 29 января в подмосковном Королёве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На фестивале можно будет продегустировать и купить продукты, произведённые в фермерских хозяйствах, а также приобрести изделия народного промысла и авторские сувениры. Посетителей ждут мясные и рыбные деликатесы, молочная продукция и мёд», — говорится в сообщении.В рамках фестиваля для юных и взрослых посетителей проведут мастер-класс по изготовлению пряников.
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Лев Каштанов