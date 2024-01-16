С 27 января по 5 февраля в Китае пройдёт ярмарка «Сделано в России»

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Цель ярмарки — продемонстрировать массовому потребителю из Китая качественный российский товар. Помимо этого, фестиваль выступит площадкой для международного диалога с жителями провинции Ляонин, которая имеет тесные исторические связи с Россией.
«Посетители первого фестиваля-ярмарки «Сделано в России» смогут приобрести более 1400 различных товаров от более чем 70 российских компаний, включая продукты питания, напитки и потребительские товары», — уточнили представители организации.
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