Жителям Московской области теперь будет проще заказать вывоз строительных отходов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье теперь можно будет заказать вывоз строительных отходов по специальному телефону и на новом сайте. Об этом объявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Он напомнил, что в регионе с сентября 2021 года запрещено перемещать отходы без электронного талона.
«В этом талоне указывается место образования, место приёма, номера машин и объём отходов. Мы провели аналитику и выявили, что у нас в летний период количество запросов и заявок на вывоз строительных отходов вырастает в три раза. За 2024 год в Подмосковье уже выписано 852 тысячи электронных талонов. Это легально вывезенные строительные отходы, это большие цифры. Мы видим, что в июне, июле и августе у нас формируется больше всего таких заявок», – рассказал Фирсов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами муниципалитетов и региональным правительством.По его словам, теперь легально оформить вывоз стройотходов жителям Московкой области будет проще.
«Мы в июне специально просмотрели топ запросов в «Яндексе». Порядка 2,5 тысяч запросов посвящено тому, как вывезти строительные отходы. Видим, что жители готовы заказывать легальный вывоз. Им необходим сервис, с помощью которого они могли бы узнавать, как правильно это сделать. По вашему поручению мы сделали телефон 122/7 для заказа вывоза строительных отходов. Теперь жители могут по этому телефону заказать легального возчика, который приедет и вывезет отходы на легальную площадку», – отметил министр.Помимо этого, по словам Фирсова, создан сайт стройотходы.рф, где имеется список законных возчиков. Таким образом, заказать вывоз отходов от строительных работ в Подмосковье теперь можно по телефону и на новом сайте.
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Лора Луганская