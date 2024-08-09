В Кашире предотвратили нелегальный сброс 20 кубометров мусора

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Нелегальный сброс 20 кубометров строительных отходов удалось предотвратить благодаря рейду, который провели на территории городского округа Кашира инспекторы экологического надзора Московской области совместно с сотрудниками силовых структур, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«В ходе совместного рейда было проверено 12 грузовиков со строительным мусором. У водителей двух машин не было необходимых документов на транспортировку отходов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Предотвращен сброс двадцати кубометров мусора», — рассказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.Он добавил, что такие рейды помогают не только пресекать, но и предотвращать нарушения. Информация о проверках быстро становится известной, и владельцы грузовиков склоняются к тому, что лучше официально оформить разрешение, чем получить штраф или даже лишиться своей машины.
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Лев Каштанов