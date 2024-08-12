В Сергиевом Посаде проверили качество воздуха

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Проверку качества атмосферного воздуха провела в Сергиево-Посадском городском округе мобильная лаборатория Мособлэкомониторинга, превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ выявлено не было, сообщает пресс-служба министерства экологи и природопользования Московской области.
«Проверка проводилась по тридцати загрязняющим веществам, включая сероводород, диоксид азота, фенол, бутан, стирол, метан, взвешенные частицы и пр. Превышений гигиенических нормативов на момент проведения проверки не обнаружено», — говорится в сообщении.Самые большие разовые концентрации оказались у сероводорода — 0,7 ПДК м. р., содержание других веществ составило не более 0,2 ПДК м. р.
Глава Минэкологии области Тихон Фирсов отметил, что на службе Мособлэкомониторинга состоят четыре мобильные эколаборатории. Специалисты выезжают по обращению жителей и в случае ЧП.
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