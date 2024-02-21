Корниец предложил ввести практику переработки завядших цветов

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Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой ввести вторичное использование и переработку завядших букетов в крупных мегаполисах страны.
Он отметил, что эта инициатива станет особенно актуальной в преддверии Международного женского дня.
Ранее сообщалось, что Московская область вновь оказалась в числе лидеров в рейтинге по качеству жизни в регионах России, заняв третье место.
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«Прошу оценить идею о внедрении практики вторичного использования и переработки завядших букетов в крупных городах нашей страны. К примеру, можно установить несколько специализированных контейнеров для таких букетов по согласованию с локальными сельскохозяйственными или экологическими организациями», — приводит RT текст обращения Корниеца на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.
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Мелисса Тимофеева