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Корниец предложил ввести практику переработки завядших цветов

21 февраля 2024, 12:37
Фото: istockphoto.com/amadea

Фото: istockphoto.com/amadea

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой ввести вторичное использование и переработку завядших букетов в крупных мегаполисах страны.
Он отметил, что эта инициатива станет особенно актуальной в преддверии Международного женского дня.

«Прошу оценить идею о внедрении практики вторичного использования и переработки завядших букетов в крупных городах нашей страны. К примеру, можно установить несколько специализированных контейнеров для таких букетов по согласованию с локальными сельскохозяйственными или экологическими организациями», — приводит RT текст обращения Корниеца на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.


Ранее сообщалось, что Московская область вновь оказалась в числе лидеров в рейтинге по качеству жизни в регионах России, заняв третье место.

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#экология
#цветы
#переработка
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Новый водовод в Люберцах запустят в августе, чистую воду получат более 65 тысяч жителей
21 февраля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Строительство водовода ведётся в посёлке Томилино городского округа Люберцы, в настоящее время его готовность составляет 70%. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Глава региона отметил, что создание водовода в Томилине является первым этапом масштабных работ, соглашение о производстве которых Московская область подписала с Мосводоканалом в 2021 году.

«Хочу, во-первых, поблагодарить вас за выполнение сроков, во-вторых, за слаженность действий. (…) Первый этап завершим уже в августе этого года, после чего положительные изменения почувствуют 65 тысяч жителей Томилина», — сказал Воробьёв.
Длина водовода составит 5 километров, он свяжет посёлок Томилино с жилыми комплексами «Томилино-1» и «Томилино-2», «Жилино-1», «Жилино-2» и «Жилино-3», ЖК «Тройка РЭД», а также с коттеджным посёлком Прерий. Чистую московскую воду получат около 65 с половиной тысяч человек.

На втором этапе строительства новый водовод продлят ещё на два километра — до посёлков Октябрьский и Мирный. Его планируют сдать в эксплуатацию к весне 2025 года, чистую воду получат ещё 22 тысячи местных жителей.

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#люберцы
#томилино
#водоснабжение
#андрей воробьёв
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Законопроект об эвтаназии бездомных животных приняли в Тыве
21 февраля 2024, 12:23

Фото: iStock/DmyTo

Республика Тыва приняла неоднозначный закон об эвтаназии бездомных животных, вызвавший бурную общественную реакцию. Этот шаг направлен на решение растущей проблемы бродячих животных и безопасности людей.
Закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Для этого животных с агрессивным поведением, представляющих угрозу для людей, будут устранять физически. Меры включают в себя профилактику инфекционных заболеваний, передающихся через бродячих животных и контроля популяции бездомных собак и кошек.

Как следует из принятого закона, эвтаназия животных будет производиться только после тщательного обследования ветеринарами. Врачи должны констатировать наличие агрессивного поведения животного. Решение об усыплении будет принимать специальная комиссия, созданная местными властями.

Закон также предусматривает создание пунктов временного содержания для бездомных животных, где они будут получать необходимое лечение и вакцинацию.

Общество неоднозначно отреагировало на принятие нового закона. Одни поддерживают необходимость контроля популяции бродячих животных, представляющих угрозу для здоровья и безопасности. Другие же осуждают эвтаназию как жестокий и бесчеловечный метод.
Защитники животных утверждают, что существуют более гуманные альтернативы эвтаназии, такие как стерилизация/кастрация, вакцинация и программы усыновления. Они также указывают на отсутствие доказательств того, что эвтаназия эффективно решает проблему бродячих животных.

Закон вступил в силу и уже применяется в Республике Тыва. Ожидается, что он приведет к сокращению популяции бродячих животных и снижению рисков для здоровья населения.

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#лечение
#закон
#меры
#собаки
#кошки
#смерть
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В Московской области введут квоту для трудоустройства участников СВО
21 февраля 2024, 11:35

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье будет введена квота для приёма на работу ветеранов боевых действий, в том числе участников спецоперации. Это позволит помочь бойцам в поиске работы, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В конце прошлого года глава государства подписал новую редакцию закона «О занятости населения». Теперь в нём прописан приоритет по трудоустройству для соискателей, которые являются участниками СВО. На основании этого документа мы планируем внести изменения в наше законодательство. Они будут предполагать квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий», – пояснил Брынцалов.
Спикер Мособлдумы напомнил, что сейчас в Московской области для участников СВО и их семей предусмотрено содействию в поиске работы. Помощь с трудоустройством оказывает фонд «Защитники Отечества».
«Бойцы, которые отважно служили на фронте, вернувшись домой, должны быть уверены в завтрашнем дне и в том, что смогут обеспечить благополучие своих семей», – сказал Брынцалов.
Он напомнил, что ранее на федеральном уровне были приняты решения для участников спецоперации по квотам при поступлении в вузы, бесплатному переобучению, субсидиям для работодателей и наделению статусом социальных предприятий, принимающих на работу участников СВО.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#сво
#спецоперация
#трудоустройство
#подмосковье
#московская область
#работа
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В Подмосковье оцифровали подачу заявлений о признании жилья непригодным
21 февраля 2024, 11:28

Фото: iStock/dusanpetkovic

Подать заявление о признании квартиры непригодной для проживания подмосковные собственники теперь могут в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Перед началом заполнения заявки на экран выводится сообщение, в котором приводится список обязательных документов. Данные о заявителе заполняются автоматически, так как авторизация на региональном портале происходит с помощью учетной записи ЕСИА», — уточнила глава министерства Надежда Куртяник.
Следить за ходом рассмотрения заявки можно через личный кабинет на областном портале госуслуг.

В министерстве также напомнили, что критериями признания жилья непригодным для эксплуатации является его несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям, наличие значительных неисправностей или повреждений.

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#подмосковье
#московская область
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Воробьёв поставил задачу запустить движение по трассе М-5 в ноябре
21 февраля 2024, 11:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Рабочее движение по автодороге М-5 «Урал» планируют запустить в ноябре. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил начавшийся осенью 2019-го ход работ.
Сейчас в рамках II этапа идёт строительство автодороги на участке с 28-го по 37-й км в Люберцах.
«По решению президента с 2019 года этапами сдаются участки дороги на М-5 «Урал». Самое узкое место – это обход посёлка Октябрьский. В прошлом году я был здесь, чтобы понять, когда мы можем его сдать. В идеальном варианте это должен был быть конец 2023 года, но были разные проектные решения и вопросы финансирования. Сейчас готовность дороги – порядка 70%, больше 200 человек работает на объекте. Завершающий этап должен окончательно развязать узкие места. В конце года стоит задача запустить движение по двум дорогам, которые здесь пересекаются – М-5 «Урал» в обход Октябрьского и Южно-Лыткаринскую трассу», – сказал Воробьёв.
Он подчеркнул, что критически важно соблюсти сроки, чтобы больше не было переносов.
«Очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча позволит ответить на вопросы жителей. Дело в том, что на этот узел огромный запрос. Все ждут, когда стройка закончится. Все объездные решения вызывают неудобства. Поэтому надеюсь, что в следующий раз мы приедем сюда на открытие трассы М-5 «Урал», и ЮЛА тоже поедет», – отметил губернатор.
М-5 «Урал», или Новорязанское шоссе, – основная транспортная артерия, соединяющая юго-восток Подмосковья с Москвой. Это часть транспортного коридора Запад – Восток. Ежедневно по дороге проезжают более 120 тыс. автомобилей. Новый маршрут вдвое увеличит пропускную способность на самых загруженных участках.

Сейчас в Подмосковье ведётся строительство 40 дорожных объектов. В этом году планируют запустить движение по 22 из них.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#строительство
#дорога
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Узбекистан планирует увеличить импорт газа из России в 3,5 раза
21 февраля 2024, 11:05

Фото: iStock/Chepko

Узбекистан намерен существенно увеличить объемы импорта газа из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства республики. Согласно документу, в среднесрочной перспективе планируется увеличить импорт до 32 миллионов кубометров в сутки, что в 3,5 раза превышает текущий уровень.
Для реализации этого плана Узбекистан принял инвестиционную программу на 2024 год, в рамках которой модернизирует магистральную газопроводную систему в северном направлении. Стоимость проекта составляет 470 миллионов долларов, а целью является увеличение объемов импорта природного газа.

В настоящее время двухлетний контракт между «Газпромом» и Узбекистаном предусматривает поставку девяти миллионов кубометров газа в сутки, что составляет около 2,8 миллиарда кубометров в год. В рамках планируемой модернизации импорт может вырасти более чем в три раза за семь лет.

В октябре прошлого года «Газпром» начал поставки газа в Узбекистан через Казахстан для покрытия дефицита голубого топлива в республике в период похолодания. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в декабре заявил, что компания планирует подписать среднесрочные 15-летние контракты на поставки газа с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном в середине 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Увеличение импорта газа из России позволит Узбекистану удовлетворить растущий спрос и обеспечить стабильное снабжение своей экономики. Модернизация газотранспортной системы также создаст новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между Россией и Узбекистаном в энергетической сфере.

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#газпром
#узбекистан
#контракт
#импорт
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Строители отчитались о ходе возведения жилого комплекса «М_5» в Красногорске
21 февраля 2024, 10:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Клубный ЖК «М_5», состоящий их двух 25-этажных домов возводят в Красногорске, о ходе работ сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«В первом доме построено уже 22 этажа. Идёт прокладка инженерных сетей, устанавливаются стояки холодного и горячего водоснабжения, канализации и ливнестока, ведётся монтаж оконных блоков», — говорится в сообщении.
Второй дом достроен до 13-го этажа, ведётся кладка стен и фасадные работы.

В многоэтажках предусмотрены колясочные и просторные лобби, а также келлеры — специальные помещения, где жильцы смогут хранить свои вещи. Территория жилого комплекса будет охраняемой.

Завершить строительство обоих домов и сдать их в эксплуатацию планируется в 2025 году. Ключи от квартир владельцы должны получить во втором и третьем кварталах.

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#строительство
#жк
#красногорск
#мжд
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Книги Фёдора Достоевского и Стивена Кинга сняли с продаж из-за закона о ЛГБТ*
21 февраля 2024, 09:34

Фотобанк Московской области

Журналист Александр Плющев** опубликовал в своём Telegram-канале список книг, изъятых из продажи из-за закона о пропаганде ЛГБТ.
Этот список якобы был рекомендован маркетплейсу «Мегамаркет». Среди запрещённых к продаже книг оказались произведения Достоевского, Боккачо, Платона, Цвейга, Мураками, Пруста, Кинга и других авторов, ставших классиками мировой литературы.

Выяснилось, что маркетплейс, крупнейшим акционером которого является «Сбер», действительно изъял из продажи указанные в списке книги. В рекомендациях числится более 250 наименований. Среди них — Фёдор Достоевский «Неточка неванова», Платон «Пир», Джованни Боккачо «Декамерон», Оскар Уайлд «Портрет Дориана Грея», Стивен Кинг «Оно» и другие.

В пресс-службе «Сбера» подтвердили существование списка и отметили, что он был сформирован в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе в декабре 2022 года.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
**Минюст РФ признал Александра Плющева иноагентом.

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#запрет
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Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с ФРГ от 1990 года
21 февраля 2024, 07:01

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил, что необходимо денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — заявил Гемпель.
Договор подписали 12 сентября в 1990 году в Москве. Он также известен как договор «Два плюс четыре» и заключен между СССР, ФРГ, ГДР, США, Францией и Великобританией. Глава автономии отметил, что такой позиции поддерживает вся немецкая община Крыма. Документ юридически закрепил «полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами»

Помимо этого, Гемпель заявил, что соотечественники в Германии и сами немцы интересуются, как переехать жить на полуостров. Он отметил, что граждане Германии видят в России хранительницу христианских ценностей.

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