В Раменском обустроят более 60 клумб и цветников

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Более 60 клумб и цветников планируется обустроить в этом году в подмосковном городе Раменское, соответствующий подряд, включающий уход за цветами до конца октября, выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Опубликовано извещение об онлайн-проведении открытого конкурса на оказание услуг по содержанию, обустройству и ремонту вертикальных клумб и цветников на территории Раменского Подрядчик должен будет рыхлить и удобрять почвы, подсыпать грунт, высаживать и поливать цветы, промывать топиарные фигуры и пр. Всего планируется обустроить более 60 цветников и клумб, их общая площадь составит около 2,7 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.Высаживать нужно будет тюльпаны, бегонии, декоративную капусту, космею, сальвинию, виолу, хосту Liberty и ряд других растений. Заботиться о клумбах подрядчик должен будет с 15 апреля о 31 октября. Начальная цена лота — 11 миллионов 830 тысяч 506 рублей 80 копеек. Приём заявок завершится 18 марта.
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