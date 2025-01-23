Депутат Мособлдумы Володин: конкуренция Подмосковья с Москвой выгодна жителям

Фото: Радио 1
Самый масштабный закон, принятый Московской областной думой, – закон о бюджете.
Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал член комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Роман Володин.
Фото: Радио 1
Володин также отметил рост доходов консолидированного бюджета Подмосковья на 19%.
Фото: Радио 1
Кроме того, Роман Володин заметил, что при огромной разнице в бюджете Подмосковье по некоторым направлениями в экономическом плане побеждает Москву.
Фото: Радио 1
По наблюдению парламентария, некоторые столичные компании и многие москвичи перемещаются в Подмосковье, так как региону есть что предложить.
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«Все законопроекты, которые мы принимаем, безусловно, важные. Но самый масштабный – это закон о бюджете. У нас бюджет состоит из 19 государственных программ, и мы заранее понимаем, какая сумма пойдет на какую программу. Потом эти программы детализируются, и мы как депутаты контролируем их исполнение. По сути, это ежегодный план. И когда мы принимаем закон о бюджете, потом мы принимаем закон об исполнении бюджета. Это очень важно. Когда программы исполнены, по сути, план реализован. Это больницы, детские сады, образование, это всё. И мне кажется, что пока правительству Московской области и Мособлдуме удаётся реализовывать план, который мы ставим перед собой. Это ключевая заслуга, поэтому здесь можно аплодировать правительству», – считает депутат.
Фото: Радио 1
Володин также отметил рост доходов консолидированного бюджета Подмосковья на 19%.
«Первое, что мы видим, хотя везде слышим, что у нас кризис, – рост доходов нашего консолидированного бюджета на 19%. То есть по 2024 году мы фиксируем цифры в районе 1,3 трлн рублей. То, что есть рост, говорит о том, что у нас повышаются зарплаты, потому что основные налоги, которые идут в региональный бюджет, это НДФЛ, налог на прибыль. Появляются новые рабочие места. Мы видим развитие. Это говорит о том, что экономическая политика движется в правильном направлении», – уверен подмосковный парламентарий.
Фото: Радио 1
Кроме того, Роман Володин заметил, что при огромной разнице в бюджете Подмосковье по некоторым направлениями в экономическом плане побеждает Москву.
«Бюджет Москвы – 4,2-4,3 трлн рублей, и жителей там побольше. Бюджет Тверской области – 120 млрд рублей. У нас, как я сказал, – 1,3 трлн. Иногда Тверская область жалуется, что трудовые ресурсы перемещаются в Подмосковье. Мы часто слышим, что трудовые ресурсы из Московской области мигрируют в Москву, и все почему-то это критикуют. Но я считаю, что наоборот, для нас большой успех то, что рядом такой рынок. Логистика имеет принципиальное значение. Хорошо, что наши жители находят рабочие места. Они возвращаются к нам. У нас растёт торговля. Соответственно, они тратят средства на территории Московской области. Основная задача, как мне кажется, – в рамках здоровой конкуренции давать альтернативу, то есть каким-то образом в экономическом плане побеждать Москву», – сказал собеседник «Радио 1».
Фото: Радио 1
По наблюдению парламентария, некоторые столичные компании и многие москвичи перемещаются в Подмосковье, так как региону есть что предложить.
«Сейчас у нас развиваются индустриальные парки. Губернатор месяцев 6-7 назад сказал об этом. Компании из Москвы перемещаются к нам. Соответственно и жители будут оставаться у нас. Это и есть экономическая политика. Квадратный метр жилья у нас дешевле. У нас красивые парки, у нас есть что предложить. Таким вот образом выстраивается экономическая политика, которая позволяет раскрыть весь потенциал. Конкурировать тяжело, потому что Москва – это лидер. Не надо бояться говорить о том, что мы конкурируем. Чем выше эта конкуренция, тем больше от этого получат жители. Будут рабочие места, будут быстрее модернизироваться больницы, сады. Это нормально, это здорово», – заключил депутат.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что доходы в бюджет Подмосковья за 11 месяцев 2024 года выросли на 20% по сравнению с прошлогодним показателем. Общая сумма составляет 1 трлн 180 млрд рублей. По словам главы региона, источник этого роста – предприятия, предприниматели и инвесторы. Благодаря им в регионе растут доходы, зарплаты, создаются новые рабочие места.
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Лора Луганская