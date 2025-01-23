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Депутат Мособлдумы Володин: конкуренция Подмосковья с Москвой выгодна жителям

Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Оригинал
Самый масштабный закон, принятый Московской областной думой, – закон о бюджете.
Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал член комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Роман Володин.
«Все законопроекты, которые мы принимаем, безусловно, важные. Но самый масштабный – это закон о бюджете. У нас бюджет состоит из 19 государственных программ, и мы заранее понимаем, какая сумма пойдет на какую программу. Потом эти программы детализируются, и мы как депутаты контролируем их исполнение. По сути, это ежегодный план. И когда мы принимаем закон о бюджете, потом мы принимаем закон об исполнении бюджета. Это очень важно. Когда программы исполнены, по сути, план реализован. Это больницы, детские сады, образование, это всё. И мне кажется, что пока правительству Московской области и Мособлдуме удаётся реализовывать план, который мы ставим перед собой. Это ключевая заслуга, поэтому здесь можно аплодировать правительству», – считает депутат.


Фото: Радио 1

Володин также отметил рост доходов консолидированного бюджета Подмосковья на 19%.
«Первое, что мы видим, хотя везде слышим, что у нас кризис, – рост доходов нашего консолидированного бюджета на 19%. То есть по 2024 году мы фиксируем цифры в районе 1,3 трлн рублей. То, что есть рост, говорит о том, что у нас повышаются зарплаты, потому что основные налоги, которые идут в региональный бюджет, это НДФЛ, налог на прибыль. Появляются новые рабочие места. Мы видим развитие. Это говорит о том, что экономическая политика движется в правильном направлении», – уверен подмосковный парламентарий.

Фото: Радио 1

Кроме того, Роман Володин заметил, что при огромной разнице в бюджете Подмосковье по некоторым направлениями в экономическом плане побеждает Москву.
«Бюджет Москвы – 4,2-4,3 трлн рублей, и жителей там побольше. Бюджет Тверской области – 120 млрд рублей. У нас, как я сказал, – 1,3 трлн. Иногда Тверская область жалуется, что трудовые ресурсы перемещаются в Подмосковье. Мы часто слышим, что трудовые ресурсы из Московской области мигрируют в Москву, и все почему-то это критикуют. Но я считаю, что наоборот, для нас большой успех то, что рядом такой рынок. Логистика имеет принципиальное значение. Хорошо, что наши жители находят рабочие места. Они возвращаются к нам. У нас растёт торговля. Соответственно, они тратят средства на территории Московской области. Основная задача, как мне кажется, – в рамках здоровой конкуренции давать альтернативу, то есть каким-то образом в экономическом плане побеждать Москву», – сказал собеседник «Радио 1».

Фото: Радио 1

По наблюдению парламентария, некоторые столичные компании и многие москвичи перемещаются в Подмосковье, так как региону есть что предложить.
«Сейчас у нас развиваются индустриальные парки. Губернатор месяцев 6-7 назад сказал об этом. Компании из Москвы перемещаются к нам. Соответственно и жители будут оставаться у нас. Это и есть экономическая политика. Квадратный метр жилья у нас дешевле. У нас красивые парки, у нас есть что предложить. Таким вот образом выстраивается экономическая политика, которая позволяет раскрыть весь потенциал. Конкурировать тяжело, потому что Москва – это лидер. Не надо бояться говорить о том, что мы конкурируем. Чем выше эта конкуренция, тем больше от этого получат жители. Будут рабочие места, будут быстрее модернизироваться больницы, сады. Это нормально, это здорово», – заключил депутат.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что доходы в бюджет Подмосковья за 11 месяцев 2024 года выросли на 20% по сравнению с прошлогодним показателем. Общая сумма составляет 1 трлн 180 млрд рублей. По словам главы региона, источник этого роста – предприятия, предприниматели и инвесторы. Благодаря им в регионе растут доходы, зарплаты, создаются новые рабочие места.

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Подмосковный бизнес в 2024 году арендовал за 1 рубль 149 объектов недвижимости

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Подмосковный бизнес в 2024 году арендовал за 1 рубль 149 объектов недвижимости
23 января 2025, 18:04

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В 2024 году инвесторы получили в Подмосковье в аренду почти 150 объектов недвижимости по льготной программе «Недвижимость за 1 рубль». В 2025-м программа продолжает действие, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«За прошедший год в рамках подмосковной программы «Недвижимость за 1 рубль» бизнесу предоставили 149 помещений и зданий. Планируемый объём инвестиций в проекты превысил 630 млн рублей. Будет создано более 580 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Программа работает в Подмосковье с 2023 года. За это время в аренду по льготной ставке бизнесу передали около 300 объектов. Компании планируют инвестировать в свои проекты порядка 1,5 млрд рублей и создать более 1,4 тыс. рабочих мест.
«Программа востребована, малый и средний бизнес активно ею пользуется. Сегодня предпринимателям в рамках этой меры поддержки на Инвестпортале доступно более 160 объектов недвижимости. Планируем в этом году включить ещё 200 муниципальных объектов. Также в планах на этот год – начать реализовывать по той же льготной программе объекты, находящиеся в областной собственности», – отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
Программа «Недвижимость за 1 рубль» предусматривает аренду объектов с износом более 80% за 1 рубль в год. Если износ меньше, арендная плата рассчитывается исходя из налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости. Условие программы – в течение полутора лет провести капремонт или реконструкцию за три года. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания – до 15.

Доступные в рамках программы объекты недвижимости можно найти на Инвестиционном портале Московской области. Для этого нужно воспользоваться фильтром по типу объекта «Недвижимость», а затем выбрать «Недвижимость за 1 рубль». На том же портале можно подать заявку на получение выбранного объекта.

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Компания из Сергиева Посада в этом году выпустит 40 новых косметических средств
23 января 2025, 17:00

Фото: пресс-служба компания Elian

Компания Elian Group за прошедший год выпустила 10,5 млн единиц продукции, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Компания находится в Сергиевом Посаде и специализируется на производстве косметических средств.
Фото: пресс-служба компания Elian

Косметика производится как под собственными торговыми марками Elian Russia, Yolo и Tint Me, так и под заказ – под брендами других компаний.
«Цель предприятия на 2025 год – увеличить производственные мощности и расширить рынки сбыта. Продукция продаётся не только в России, но и поставляется в Объединённые Арабские Эмираты, Узбекистан, Ирак, Белоруссию и Казахстан. В I квартале этого года компания планирует поставить первую партию продукции на китайские торговые площадки. Также в планах – запустить работу с новым дистрибьютором в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что сейчас компания завершает строительство складского комплекса. После его ввода планируется расширить площади производственных и офисных помещений. Объём инвестиций в новые проекты составит 80 млн рублей.

Фото: пресс-служба компания Elian

Выпуском декоративной косметики компания занимается более 20 лет. В прошлом году она запустила под брендом Elian 24 новинки – базовые средства и лимитированные продукты из сезонных коллекций.
«Благодаря расширению ассортимента и дистрибьюции на новые рынки нам удалось значительно увеличить объём выпускаемой продукции. Лидерами стали основа под макияж, тональный крем и жидкие румяна. В этом году планируем выпустить ещё около 40 новинок», – поделилась планами гендиректор компании Elian Ксения Бондаренко.
Перед поступлением в продажу все косметические средства предприятия проходят тестирование и контроль как в собственной лаборатории компании, так и в авторизованных лабораториях Москвы и Подмосковья.

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Риелтор раскрыл, сколько сделок заключается по рыночной ипотеке
Эксперт Садреев: по рыночной ипотеке заключается лишь 10% сделок
23 января 2025, 16:08

Фото: iStock/Diy13

По рыночной ипотеке со ставкой от 24% до 29,7% на данный момент заключается лишь около 10% сделок. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев в беседе с «Татар-информом».
При этом, по его информации, при низких ставках таких сделок было около 40-50%.
«По нашим наблюдениям, в период низких ставок с привлечением рыночной ипотеки заключалось около 40–50% сделок. Сегодня — не более 10%. Стоит уточнить, что низкие ставки — это до 13-14% годовых, они достаточно лояльны для покупки недвижимости с учетом инфляции», — пояснил эксперт.
Тем временем президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, заявила, что изменений в ближайшее время в этой сфере ждать не стоит. Она подчеркнула, что все зависит от ключевой ставки, которую назначает Центробанк, а тенденций к ее снижению в настоящий момент нет.

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В Подмосковье за год провели более 2,5 тыс. консультаций для фермеров
23 января 2025, 16:06

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 2,5 тыс. консультаций по вопросам получения государственной поддержки провели для подмосковных сельхозпроизводителей в Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 2024 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«В минувшем году специалисты Центра компетенций обработали более 2,5 тысяч обращений. Здесь фермерам оказывают квалифицированную помощь при подготовке документов для получения грантов и субсидий, консультируют по вопросам получения участков в аренду и безвозмездное пользование. Кроме того, здесь начинающему фермеру помогут выбрать перспективное направление деятельности, подберут варианты участков и расскажут, как оформить право собственности», — говорится в сообщении.
Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Консультацию можно получить по телефону 7-498-602-29-19.

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#подмосковье
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Стало известно, как изменятся страховые пенсии с 1 февраля
Депутат Нилов: В России доиндексируют страховые пенсии 1 февраля
23 января 2025, 07:59

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Российское правительство доиндексирует пенсии 1 февраля 2025 года. Об этом заявил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов, его слова приводит РИА Новости.
22 января президент России Владимир Путин заявил, что страховые пенсии проиндексируют с 1 января на 9,5%. Индексация произойдет исходя из фактической инфляции.

«Что касается страховых пенсий, то такое право у правительства есть. Пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую пенсию», — пояснил Нилов.

Напомним, пенсии с января 2025 года проиндексировали на 7,3%. Однако из-за инфляции в 2024 году, которая составила 9,52%, было принято доиндексировать выплаты.

Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина заявила, что бюджет РФ полностью готов к реализации меры дополнительной индексации страховых пенсий в 2025 году.

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Россиянам объяснили, почему лучше направить накопления на вкладах на ипотеку
Финансист Игнатова: накопленные на вкладах деньги стоит направить в ипотеку
23 января 2025, 06:34

Фото: iStock/Evkaz

На вкладах россиян накоплено свыше 50 триллионов рублей, что значительно превышает доходную часть бюджета России на 2024 год, равную 35 триллионам. Однако эти деньги не должны попасть в потребительский рынок, чтобы избежать риска инфляции. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова.
Вместо того чтобы направить средства на потребление, власти будут стремиться стимулировать граждан вкладывать накопления в ипотеку. Это позволит поддержать строительную отрасль, особенно в условиях роста ставок по ипотечным кредитам и уменьшения доступности льготных программ.

Перевод средств на эскроу-счета поможет застройщикам и банкам одновременно, так как те смогут избежать выплат по депозитным процентам.

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Игнатова считает, что снижение ставок по депозитам станет основным мотиватором для россиян пересмотреть свои финансовые приоритеты. Людям будут предлагаться привлекательные условия стандартной ипотеки — это позволит направить накопленные деньги на решение жилищных вопросов без дополнительного давления на экономику.

«В свою очередь, заморозка вкладов – вовсе не метод регулирования притока денег со счетов в экономику. Она может вызвать панику, резкий отток денежных средств, и, как следствие, коллапс финансовой системы», — отметила доцент.
Она подчеркнула, что распространение выгоды идеи «заморозки» выгодно лицам, заинтересованным в дестабилизации РФ.

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#накопления
#рф
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Подмосковным предпринимателям раскроют секреты успеха на китайском рынке
22 января 2025, 18:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предпринимателей Московской области приглашают на бесплатный вебинар «Китай: Ключ к глобальным открытиям». Обучение состоится в онлайн-формате 23 января, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Участники узнают об эффективном маркетинге и продажах на экспортных рынках. Слушателям расскажут, как разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии для китайского рынка, о методах продаж, проанализируют успешные кейсы, опишут тенденции.

Мероприятие пройдёт с 11 до 12 часов. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10 часов 23 января.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru Фонд оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее о них можно узнать на сайте.

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#подмосковье
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В Подмосковье назвали популярные в 2024 году сферы малого и среднего бизнеса
22 января 2025, 18:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Число субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье на конец 2024 года составило 458 тыс. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Согласно статистике, каждый третий житель Московской области занят в компаниях МСП. За 12 месяцев прошлого года количество МСП выросло до 457,7 тыс., 322,7 тыс. из них – индивидуальные предприниматели. За год в Подмосковье зарегистрировались 18 тысяч новых МСП, что на 4% больше, чем в 2023-м», – уточнила Зиновьева.
Как отметили в пресс-службе регионального Мининвеста, среди городских округов Подмосковья лидерами по росту числа субъектов МСП стали Ленинский – на 1,7 тыс., Красногорск – на 1,4 тыс., Балашиха – на 1,3 тыс.

Активнее других в прошедшем году развивались такие секторы МСП, как розничная и оптовая торговля. В этой сфере открыли около 30 тыс. новых компаний – магазины, аптеки и многое другое. Кроме того, в число приоритетных направлений вошли строительство, торговля автотранспортными средствами, IT и разработка программного обеспечения.

Субъектам МСП Московской области доступен ряд мер поддержки. Подробнее о них можно узнать на Инвестпортале Московской области.

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#подмосковье
#московская область
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#бизнес
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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Подмосковный производитель первым разместил детскую площадку на борту самолёта
22 января 2025, 17:05

Фото: пресс-служба компании «Лебер»

Компания «Лебер» стала первым в мире производителем, установившим научную детскую площадку внутри лайнера «Боинг 777». Компания занимается производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Самолёт стал частью новой туристической зоны в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На площадке, стилизованной под взлётно-посадочную полосу, установили три настоящих авиалайнера, а внутри оборудовали ресторан, комнату страха и интерактивную зону. Там находится и научный детский игровой центр «Лебер».

Фото: пресс-служба компании «Лебер»

«Мы установили семь образовательных модулей, в каждом из которых можно провести эксперимент и изучить физические явления. Например, «Театр теней» познакомит с оптическими эффектами, «Электрический лабиринт» объяснит, как двигаются электроды, «Береговой маяк» научит различать галогенные, люминесцентные и светодиодные лампы. Научная детская площадка находится в самолёте, который является частью экспозиции. Но при желании такое оборудование можно установить и в действующем авиалайнере», – отметил гендиректор компании «Лебер» Артём Сорокин.
Фото: пресс-служба компании «Лебер»

Идея создания научных игровых площадок для детей появилась в 2020 году. Компания работала над концепцией вместе с командой МГУ. В итоге была разработана серия интерактивных модулей, которая знакомит детей с фундаментальными принципами физики, позволяя исследовать свет, звук и электричество.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
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#мининвест мо
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