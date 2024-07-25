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В Подольске в 2025 году откроют современное биотехнологическое производство

25 июля 2024, 16:54
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Компания «Петровакс» завершает реализацию инвестиционного проекта по запуску нового биотехнологического производства. Предприятие планируется открыть в следующем году, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Оно появится на территории городского округа Подольск, где с 2008 года работает фармацевтический производственный комплекс «Петровакса».
«Производство будет работать по полному циклу – от синтеза субстанций до производства генно-инженерных современных препаратов. Сейчас полностью завершена внешняя отделка здания, подведён энергомост. Планируем открыть новое производство в 2025 году», – сообщила директор производственного комплекса «Петровакс» Лариса Духина.


Сейчас комплекс включает четыре производственные линии, выпускающих лекарства и вакцины в форме преднаполненных шприцев, ампул, флаконов, таблеток и суппозиториев. Всего производится более 160 млн доз препаратов в год.
«В создание современного биотехнологического производства «Петровакс» инвестирует 2 млрд рублей. Компания дополнительно создаст 70 рабочих мест. Сейчас на предприятии работают порядка 400 сотрудников», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как отметили в министерстве, «Петровакс» является одним из ведущих производителей лекарственных препаратов для рынка России и ЕАЭС.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
Аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 18% в пятницу
Аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки до 18%
26 июля 2024, 00:35

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк в пятницу повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18% годовых. Такой прогноз сделали большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости.
При этом пространство для снижения ставки у регулятора появится в первом или во втором квартале 2025 года.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев убеждён, что в пятницу ставку повысят. На это указывают динамика инфляции, инфляционных ожиданий, состояние рынка труда, динамика зарплат и кредитования.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов также прогнозирует такое решение. Однако, по его словам, это будет первое и последнее повышение ключевой ставки в этом году.

Согласно прогнозам НРА, вероятность повышения ставки составляет 60%. Однако вероятность того, что показатель дойдёт до 19% или превысит его, а также, что ставка останется на прежнем уровне – невысока.

Повышение ключевой ставки началось с июля 2023 года. Оно было необходимо для борьбы со стремительно ускоряющейся инфляцией. Последний раз ставку повышали в декабре на один процентный пункт, до 16%.

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#экономика
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В Ступине начали строительство крупной фермы для овцеводства
25 июля 2024, 18:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерское хозяйство «Зерно и мясо» начинает строительство фермы для разведения овец в городском округе Ступино. Также в рамках инвестпроекта построят два производственных зданий площадью 1,5 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Для строительства Миноблимущество предоставит предприятию два земельных участка общей площадью более 34 га. Территория фермы будет удалена от жилых районов, ограждена забором, снабжена местом для хранения компоста. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года», – отметили в министерстве.
Объём инвестиций составит 60 млн рублей. После введения предприятия в эксплуатацию будет создано 30 дополнительных рабочих мест. Для старта проекта планируется приобрести 110 голов скота, что позволит обеспечить производство мяса объёмом 30 тыс. кг в год.

В Минсельхозпроде добавили, что произведённую на ферме мясную продукцию будет использовать для приготовления блюд в ресторане гостиницы. Для реализации этого проекта привлекут 90 млн рублей инвестиций.

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Подмосковные предприниматели оформили 200 договоров аренды недвижимости за рубль
25 июля 2024, 16:09

Фото: iStock / AntonioGuillem

По программе для подмосковных предпринимателей «Недвижимость за 1 рубль» заключено уже более 200 договоров аренды.
Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Это ещё одна мера поддержки наряду с программой «Земля за 1 рубль», которой могут воспользоваться представители бизнеса в нашем регионе. Программа стартовала в прошлом году, и по ней уже заключено более 200 договоров аренды. Сейчас для аренды доступно около 200 объектов недвижимости», – пояснил Брынцалов.
Как напомнили в пресс-службе Мособлдумы, выбрать помещение или здание можно на Инвестиционном портале Московской области.

Получить недвижимость за 1 рубль без торгов в Подмосковье может малое или среднее предприятие, на котором работают не более 250 человек, а выручка составляет до 2 млн рублей.

Если износ объекта превышает 80%, стоимость аренды составляет 1 рубль за квадратный метр в год, если она менее 80% – по ставке налога на имущество.

Взять в аренду помещение предприниматель может на 10 лет, здание – на 15 лет. При этом арендатор обязан отремонтировать недвижимость в течение 1,5 лет или реконструировать его за три года.

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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#московская область
#игорь брынцалов
#мособлдума
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Подмосковный бизнес получил от Фонда микрофинансирования 200 льготных займов
25 июля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Подмосковный Фонд микрофинансирования за полгода выдал бизнесу около 200 льготных займов. Их сумма превысила 357 млн рублей, сообщил председатель комитета Мособлдумы по инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
«Фонд за этот период выдал 194 займа на сумму 357,7 млн рублей. Самыми востребованными оказались программы «Социальный бизнес» с объёмом выдачи 68,2 млн и «Производство» с объёмом выдачи 66,3 миллиона рублей», – уточнил Ефимов.
Фонд был создан в 2009 году. Помимо общих условий предоставления займов, подмосковному бизнесу доступны 12 спецпрограмм льготных кредитов. Подробную информацию об условиях выдачи займов можно найт на сайте фонда.

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#экономика
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#мособлдума
#московская область
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Губернатор Бочаров: Волгоградские аграрии собрали три миллиона тонн зерновых
25 июля 2024, 13:40

Фото: istockphoto/hopsalka

Сотрудники сельскохозяйственного сектора Волгоградской области уже собрали тори миллиона тонн высококачественного зерна. Это более половины всего запланированного урожая зерновых.
Об этом на совещании с сотрудниками областной администрации сообщил глава региона Андрей Бочаров. Он отметил, что обработано более 1,65 миллиона гектаров посевов, а собранные три миллиона тонн являются очень хорошим показателем при нынешних погодных условиях.

Всего аграрии Волгоградской области планируют собрать не менее четырёх миллионов тонн зерна, несмотря на сложные погодные условия — заморозки в мае и аномальную жару в июне и начале июля.

По информации областных властей, наряду с уборкой зерновых идёт также сбор урожая ранних овощей, картофеля и других культур. Общая посевная площадь в Волгоградской области составляет 3,3 миллиона гектаров.

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#волгоградская область
#урожай
#зерно
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар по поддержке экспорта
25 июля 2024, 13:37

Фото: iStock/insta_photos

Бесплатный вебинар на тему «Механизмы финансовой поддержки Группы РЭЦ для развития экспорта» проведут для малого и среднего бизнеса Московской области 30 июля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Спикерами вебинара будут глава представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Московской области Григорий Ладышев, а также руководители проектов и менеджеры Группы РЭЦ. Они расскажут участникам о программах льготного финансирования компаний-экспортёров, о кредитовании и банковских гарантиях в Росэксимбанке, а также о специфике налогообложения экспортёров», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты расскажут о способах снижения рисков и работе с экспортными кредитными агентствами.

Вебинар будет проводиться с 11 утра до 13:00, записаться на него можно до 10 утра 30 июля по ссылке.

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#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье сделали удобнее отчёты для бизнеса по использованию субсидий
25 июля 2024, 09:42

Фото: iStock/Thx4Stock

Две услуги для предпринимателей на подмосковном госпортале оптимизировали: к ним подключили сервис предпроверки, который позволит избежать ошибок при заполнении отчёта по использованию субсидий, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Оптимизация услуг – одно из направлений нашей работы. (…) Теперь обновлены сразу две услуги для предпринимателей. Благодаря новшествам удастся избежать ошибок при выборе меры поддержки в заявлении. Это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуг», – отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Предпроверку подключили к услугам по предоставлению субсидий малому и среднему бизнесу и по предоставлению субсидий на приобретение нового оборудования. Обе услуги размещены в разделе «Развитие бизнеса».

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#подмосковье
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В России заработал новый механизм возврата украденных мошенниками денег
РБК: банки будут по новой схеме возвращать украденные деньги с 25 июля
25 июля 2024, 01:49

Фото: iStock/nevodka

В России 25 июля вступает в силу новый механизм возврата банками средств, украденных мошенниками. Об этом сообщает РБК.
Теперь банки будут возвращать деньги в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего клиента.

Отмечается, что клиентам будут возвращены деньги, если банк допустил перевод средств на счёт мошенников, находящийся в специальной базе Центробанка. А также, если банк не направил человеку уведомление о совершении перевода, совершённого без его согласия. Кроме того, банки будут возвращать деньги, которыми мошенники воспользовались, найдя потерянную клиентом карту.

Помимо этого, в четверг начал действовать приказ Банка России, которым увеличивается с трёх до шести число признаков операций мошенников, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения осуществления незаконных переводов.

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#банк россии
#мошенники
#деньги
#экономика
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В Щёлкове построят комплекс по производству и ремонту станков
24 июля 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Научно-промышленный комплекс по разработке, производству и ремонту станков построит в городском округе Щёлково компания «ДжиЭрСи», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Предприятие будет ориентировано, в первую очередь, на технологическое обеспечение своей деятельности в сфере услуг по металлообработке. Ежегодно компания «ДжиЭрСи» планирует выпускать до десяти новых металлообрабатывающих станков. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год», — отметила зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что инвестиции в проект составят один миллиард рублей. На предприятии будет создано около 140 рабочих мест.

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#щёлково
#производство
#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
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