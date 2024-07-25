В Подольске в 2025 году откроют современное биотехнологическое производство

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Петровакс» завершает реализацию инвестиционного проекта по запуску нового биотехнологического производства. Предприятие планируется открыть в следующем году, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Оно появится на территории городского округа Подольск, где с 2008 года работает фармацевтический производственный комплекс «Петровакса».
Сейчас комплекс включает четыре производственные линии, выпускающих лекарства и вакцины в форме преднаполненных шприцев, ампул, флаконов, таблеток и суппозиториев. Всего производится более 160 млн доз препаратов в год.
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«Производство будет работать по полному циклу – от синтеза субстанций до производства генно-инженерных современных препаратов. Сейчас полностью завершена внешняя отделка здания, подведён энергомост. Планируем открыть новое производство в 2025 году», – сообщила директор производственного комплекса «Петровакс» Лариса Духина.
Сейчас комплекс включает четыре производственные линии, выпускающих лекарства и вакцины в форме преднаполненных шприцев, ампул, флаконов, таблеток и суппозиториев. Всего производится более 160 млн доз препаратов в год.
«В создание современного биотехнологического производства «Петровакс» инвестирует 2 млрд рублей. Компания дополнительно создаст 70 рабочих мест. Сейчас на предприятии работают порядка 400 сотрудников», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметили в министерстве, «Петровакс» является одним из ведущих производителей лекарственных препаратов для рынка России и ЕАЭС.
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Лора Луганская