В Подольске запустят производство деталей для промышленного оборудования

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
В индустриальном парке «Сынково» в городском округе Подольск появится производство соединительной и запорной арматуры для обвязки контрольно-измерительных приборов. Развивать его будет компания «ДК+Сервис», специализирующаяся на поставках деталей для промышленного оборудования, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания была первым резидентом цифрового промышленного коворкинга «Лайт индастриал» в индустриальном парке «Сынково». Объём инвестиций в проект превысил 60 млн рублей. В этом году компания решила расширить сферу деятельности – не только быть поставщиком продукции, но и запустить собственное производство. В покупку дополнительного оборудования инвестировано ещё 15 млн рублей. Сейчас компания монтирует его», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Компания 2019 году стала резидентом «Сынково». Это позволило значительно увеличить товарные запасы и обороты, направить прибыль на приобретение оборудования. Уже в этом году планируется заместить 10-15% продукции импортного производства, а в следующие пять лет нарастить производственные мощности в несколько раз.
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Лора Луганская