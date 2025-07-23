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В Польше нашли очень маленькое месторождение нефти, заявил экономист Разуваев

Фото: iStock/zhengzaishuru

В Польше обнаружили крайне маленькое месторождение нефти по сравнению с теми, которые имеются в Татарстане и Западной Сибири. Об этом сообщил член совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с «Татар-информ».



Ранее стало известно, что на побережье Балтийского моря было найдено крупнейшее в Польше месторождение нефти. При этом в Германии обеспокоены возможными планами Варшавы качать нефть в море.

Собеседник агентства подчеркнул, что это действительно самое большое месторождение в Польше. Однако оно слишком мало в масштабах Татарстана или Западной Сибири. Если же рассматривать в сравнении с глобальным нефтяным сектором, то этот объём нефти «вообще ни о чём».

При этом Разуваев убеждён, что нефть из польского месторождения будут качать вопреки возмущениям властей Германии. А поведение немецких властей он объяснил любовь к альтернативной энергетике.

Анастасия Чинкова

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