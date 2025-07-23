В Польше нашли очень маленькое месторождение нефти, заявил экономист Разуваев

23 июля 2025, 17:41

Фото: iStock/zhengzaishuru

В Польше обнаружили крайне маленькое месторождение нефти по сравнению с теми, которые имеются в Татарстане и Западной Сибири. Об этом сообщил член совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с «Татар-информ».