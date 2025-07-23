ФСБ предотвратила теракт в общежитии нефтезавода на Кубани
Выходец из Центральной Азии пытался поджечь общежитие нефтезавода на Кубани, после чего выехать в Афганистан для вступления в ряды террористов. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю предотвратили теракт и задержали злоумышленника.
По данным ведомства, мужчина сотрудничал с одной из международных террористических организаций (МТО). По заданию куратора он изготовил коктейли Молотова. Видео преступления он намеревался распространить в интернете «с целью устрашения населения».
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей, речь идет об уроженце Узбекистана. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, террористическом акте и участии в деятельности террористической организации. В настоящее время мужчина находится под арестом.
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