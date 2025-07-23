ФСБ предотвратила теракт в общежитии нефтезавода на Кубани

23 июля 2025, 10:06

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Выходец из Центральной Азии пытался поджечь общежитие нефтезавода на Кубани, после чего выехать в Афганистан для вступления в ряды террористов. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю предотвратили теракт и задержали злоумышленника.