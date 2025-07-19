В Коми из-за разлива нефтепродуктов загрязнен водоем
В Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Загрязненный участок был обнаружен накануне, 18 июля, в 30 километрах от Усинска. При этом часть нефтепродуктов попала в ручей Безымянный. В скором времени на место выдвинется межведомственная рабочая группа для оценки обстановки.
Если информация подтвердится, это станет четвертым подобным инцидентом на территории региона с начала июля 2025 года. Ранее разлив был зафиксирован в болотистой местности в 40 километрах от Усинска. Тогда угрозы попадания нефти в водные объекты не возникло – уборкой сразу занялись сотрудники специализированного предприятия «Природа».
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