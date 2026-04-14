В правительстве России напомнили о дне ЕАЭС
День Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отмечается 29 мая. Соответствующую резолюцию выдали по итогам рассмотрения инициативы МИД России.
В 2026 году предлагается создание репортажа на федеральном телеканале о развитии ЕАЭС, его ключевых достижениях и преимуществах для граждан и бизнеса. Помимо городов федерального значения, инициатива охватывает не только две столицы, но и регионы с развитыми кооперационными связями со странами Союза — Республику Башкортостан, Татарстан и Саха (Якутию), а также более 15 областей и три края — Краснодарский, Красноярский и Пермский.
К работе над поручением привлекут Минцифры, Минэкономразвития, МИД России. Также упоминаются правительства Москвы и Санкт-Петербурга, органы исполнительной власти ряда регионов и Евразийская экономическая комиссия.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это действующая международная структура, созданная для углубления региональной экономической интеграции. Ключевая задача организации — обеспечить свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы на пространстве пяти государств-участников.
В состав объединения входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
ЕАЭС ведёт свою операционную деятельность с 1 января 2015 года. Фундамент организации закладывался годом ранее — 29 мая 2014 года, когда подписали базовый Договор о ЕАЭС.
