Председательство в ЕАЭС в следующем году перейдёт к Казахстану
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 2026 году председательство в органах Евразийского экономического союза перейдёт к Казахстану. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передаёт ТАСС.
По словам Лукашенко, в соответствии с установленным порядком право председательства переходит Республике Казахстан. Белорусский лидер выразил уверенность, что руководство Астаны поспособствует дальнейшему развитию евразийской экономической интеграции.
Он также отметил, что на расширенном заседании совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может представить приоритеты страны на период председательства в ЕАЭС в 2026 году.
