Председательство в ЕАЭС в следующем году перейдёт к Казахстану

21 декабря 2025, 19:04

Лукашенко: Казахстан возглавит ЕАЭС в 2026 году

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 2026 году председательство в органах Евразийского экономического союза перейдёт к Казахстану. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передаёт ТАСС.