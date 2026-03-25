Вывоз наличных рублей в ЕАЭС ограничили с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий физлицам с 1 апреля 2026 года вывозить из страны в государства ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше эквивалента 100 тысяч долларов. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
Согласно указу, ограничение распространяется на вывоз наличной российской валюты, если её сумма превышает 100 тысяч долларов в пересчёте по официальному курсу ЦБ РФ на дату вывоза. Вместе с тем предусмотрели исключение — вывоз сверх установленного лимита будет возможным через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах России, которые определит правительство. Для этого необходимо предоставить банковские выписки, оформленные в установленном банком порядке и подтверждающие снятие наличных рублей.
Ранее Путин заявил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза помогает обеспечивать устойчивость и стабильность экономик стран-участниц. Политик сказал это на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
По его словам, взаимодействие внутри ЕАЭС способствует укреплению экономической устойчивости не только стран объединения, но и всего Евразийского региона. Путин также отметил, что Россия настроена на продолжение совместной работы с партнерами и дальнейшее всестороннее укрепление блока.
