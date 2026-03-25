Вывоз наличных рублей в ЕАЭС ограничили с 1 апреля

Путин запретил вывоз наличных в ЕАЭС на сумму более $100 тысяч

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий физлицам с 1 апреля 2026 года вывозить из страны в государства ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше эквивалента 100 тысяч долларов. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.