В Бишкеке прошло 53-е заседание Объединённой коллегии таможенных служб ЕАЭС
В Бишкеке прошло 53-е заседание Объединённой коллегии таможенных служб ЕАЭС. Как сообщает пресс-служба ФТС РФ, представители рассмотрели 25 вопросов, подвели итоги предыдущего заседания, согласовали и подписали семь решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.
Участники актуализировали технологию приёма-передачи автомобилей и документов между таможенными органами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, и рекомендации по временному ввозу транспорта для личного пользования.
Кроме того, они утвердили унифицированные стоимостные индикаторы риска и актуализировали Перечень налогоёмких товаров. Члены коллегии согласовали и изменения в статью 330 ТК ЕАЭС о порядке проведения таможенного осмотра помещений и территорий.
По предложениям Армении и Белоруссии участники подписали решения об обмене практикой по декларированию таможенной стоимости, корректировке деклараций, контейнерным перевозкам и контролю за временно ввезённым транспортом и утвердили перечень методических рекомендаций по идентификации товаров для экспертиз.
Читайте также: