Банк России назвал ключевую ставку «жаропонижающим» для экономики

19 сентября 2025, 20:56

ЦБ заявил, что высокая инфляция опаснее для бизнеса, чем повышенные ставки

Фото: Istock/Vladislav Zolotov

Банк России заявил, что сохраняет высокую ключевую ставку. В Telegram-канале ЦБ написали, что такая мера необходима для охлаждения перегретой экономики.





Представители Банка России сравнили ставку с жаропонижающим средством, которое помогает снизить инфляцию.

«Высокая ключевая ставка Банка России в настоящее время является жаропонижающей таблеткой для температурящей экономики — горько, но необходимо», — пояснили в ЦБ.

