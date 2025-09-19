Банк России назвал ключевую ставку «жаропонижающим» для экономики
ЦБ заявил, что высокая инфляция опаснее для бизнеса, чем повышенные ставки
Банк России заявил, что сохраняет высокую ключевую ставку. В Telegram-канале ЦБ написали, что такая мера необходима для охлаждения перегретой экономики.
Представители Банка России сравнили ставку с жаропонижающим средством, которое помогает снизить инфляцию.
«Высокая ключевая ставка Банка России в настоящее время является жаропонижающей таблеткой для температурящей экономики — горько, но необходимо», — пояснили в ЦБ.В Центробанке подчеркнули, что ключевая ставка обеспечивает низкую и стабильную инфляцию. В ведомстве считают, что высокая инфляция вредит бизнесу сильнее, чем временно повышенные ставки.
По информации ЦБ, повышенная кредитная нагрузка затрагивает в основном компании, которые сильно зависят от заёмных средств. При этом инфляция негативно влияет на всех участников экономики.