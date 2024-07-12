В программу догазификации включат более 1,4 тыс. подмосковных СНТ

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина
В программу догазификации в Подмосковье войдут более 1,4 тыс. СНТ.
Об этом сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. На заседании правительственного Штаба по газификации СНТ он доложил зампреду правительства России Александру Новаку о готовности региона к социальной газификации садовых некоммерческих товариществ.
По его словам, самое большое количество СНТ в Московской области планируется газифицировать в городских округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Дмитровский, Чехов, Одинцовский, Ленинский, Пушкинский, Щёлково и Ступино.
Социальная газификация – бессрочный проект, действующий в газифицированных населённых пунктах. С апреля в него вошли СНТ, расположенные в их границах. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Для этого нужно подать заявку через Личный кабинет клиента.
Читайте также:
В июле в 50 подмосковных населённых пунктах начнут работы по соцгазификации
Социальная газификация с начала года охватила 6 тыс. подмосковных домов
В Коломне около 3000 домовладений стали участниками программы «Социальная газификация»
«У нас в программу войдёт более 1,4 тыс. СНТ. Голубым топливом дополнительно обеспечим более 82 тыс. дачных домов. Мы почти завершили масштабную работу по инвентаризации СНТ, попадающих под критерии догазификации в соответствии с федеральными требованиями. До 1 августа планируем утвердить план-графики догазификации, затем проинформируем жителей о сроках и планах», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
По его словам, самое большое количество СНТ в Московской области планируется газифицировать в городских округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Дмитровский, Чехов, Одинцовский, Ленинский, Пушкинский, Щёлково и Ступино.
Социальная газификация – бессрочный проект, действующий в газифицированных населённых пунктах. С апреля в него вошли СНТ, расположенные в их границах. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Для этого нужно подать заявку через Личный кабинет клиента.
Читайте также:
В июле в 50 подмосковных населённых пунктах начнут работы по соцгазификации
Социальная газификация с начала года охватила 6 тыс. подмосковных домов
В Коломне около 3000 домовладений стали участниками программы «Социальная газификация»
Лора Луганская