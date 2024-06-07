В Раменском запустят импортозамещающее производство комплектующих для самолётов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Руководство Московской области обсудило с представителями ГК «Протектор» перспективы укрепления технологического суверенитета в авиации, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Инвестор создаёт в Подмосковье масштабное производство компонентов двигателей и шасси для гражданских самолётов.
Ранее соответствующее соглашение между Подмосковьем и компанией было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Запуск производства в Раменском позволит снизить зависимость от западных комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A 320. На предприятии также будут проводить капремонт деталей для гражданских лайнеров.
Новое предприятие появится у аэропорта «Домодедово». Строительство стартует в этом году и завершится через два года.
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«Импортозамещение, а точнее достижение технологического суверенитета в сегменте авиации, – сложная задача, но решать её необходимо. Проект ГК «Протектор» будет этому способствовать. Планируемый объём инвестиций составит 3,5 млрд рублей. Продукция нового завода не только закроет потребности внутреннего рынка, но и будет отправляться на экспорт в страны СНГ, Китай и в другие дружественные державы», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.
Новое предприятие появится у аэропорта «Домодедово». Строительство стартует в этом году и завершится через два года.
«На новом импортозамещающем производстве мы создадим порядка 800 рабочих мест для широкого круга специалистов – от рабочих и технических профессий до инженерных позиций и управленческих кадров. Средняя зарплата составит 100 тысяч рублей», – отметил главный акционер ГК «Протектор» Павел Провоторов.ГК «Протектор» стала первым в России импортозамещающим производством шасси и двигателей. В 2022-2023 годах компания получила сертификат Росавиации и лицензию Минпромторга на выполнение капремонта шасси Boeing 737, освоил капремонт шасси для Airbus А-320 и Legacy-600/650.
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Лора Луганская