Wildberries построит в ОЭЗ «Максимиха» крупный складской комплекс

Фото: Мининвест МО
Компания Wildberries построит в Московской области современный логистический и складской комплекс, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Соглашение о реализации инвестиционного проекта Группа ВТБ и онлайн-ритейлер Wildberries подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
Комплекс планируется создать в городском округе Домодедово на территории особой экономической зоны «Максимиха». По предварительным оценкам, объём инвестиций составит 10 млрд рублей.
Как напомнили в министерстве, в мае Wildberries решила построить в Подмосковье современный высокотехнологичный центр обработки данных. Инвестиции в строительство и запуск центра на территории городского округа Наро-Фоминск только на первом этапе составят не менее 1,5 млрд рублей.
Мощность высокотехнологичного инфраструктурного объекта площадью 6,5 га составит 8 мегаватт. Там планируют применить самые эффективные инженерные решения.
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«Общая площадь комплекса превысит 200 тыс. кв. м. Реализация этого масштабного проекта означает, что будут созданы новые рабочие места для жителей Подмосковья», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, в мае Wildberries решила построить в Подмосковье современный высокотехнологичный центр обработки данных. Инвестиции в строительство и запуск центра на территории городского округа Наро-Фоминск только на первом этапе составят не менее 1,5 млрд рублей.
Мощность высокотехнологичного инфраструктурного объекта площадью 6,5 га составит 8 мегаватт. Там планируют применить самые эффективные инженерные решения.
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Лора Луганская