В РФ из-за убытков останавливаются заводы по производству подсолнечного масла
В России из-за убытков начали останавливаться заводы по производству подсолнечного масла. По итогам августа выпуск упал на 11% год к году и достиг 6,94 миллионов тонн.
Согласно данным OleoScope, которые приводит «Коммерсант», в годовом выражении объем производства растительных масел снизился на 7% — до 9,47 миллионов тонн. Это связывают с остановкой части производств, которые были вынуждены прекратить работу из-за убытков. Как отметил управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов, еще в феврале отрицательная рентабельность производства масла достигала минус 20%.
Это явление исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев объясняет увеличением стоимости семечек, стагнацией цен, укреплением рубля и действующими пошлинами. К примеру, маржинальная прибыльность нерафинированного масла упала с 11,4% до 0,6% в первом квартале этого года. Маржинальность в сегменте рафинированного масла выше — 5,9%, но это все равно недостаточно, чтобы стать интересным для бизнеса.
