В РФ китайские бренды вытеснили Apple с лидирующих позиций на рынке планшетов

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Компания Apple не смогла сохранить за собой первое место на российском рынке планшетов. Теперь лидерами продаж в России являются устройства китайской модели Honor.
В первом полугодии 2024 года доля «яблочной» корпорации на российском планшетном рынке составила 8%, сообщают «Известия». Таким образом iPad разделил второе место с продукцией китайского бренда Readme. А первое место занял также китайский Honor, его доля на рынке продаж составляет 10%. При этом год назад Apple являлась безусловным лидером на отечественном рынке, на долю корпорации приходилось 13% продаж планшетов.
Снижение доли Apple в сегменте планшетов обусловлено совокупностью факторов. Главным среди них является то, что они не вполне отвечают пожеланиям клиентов по стоимости и функционалу. Также стоит учитывать тот факт, что ранее на продажи планшетов Apple значительное влияние оказывала маркетинговая поддержка со стороны производителя, которая сейчас на российском рынке прекращена.
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Александр Бойцов