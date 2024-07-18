Смартфоны iPhone не попали в топ-5 по продажам в России

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Продукцию Apple вытеснили из топ-5 брендов по продажам смартфонов в России. Об этом информирует РБК.
Сообщается, что в первом полугодии 2024 года в топ-5 брендов по продажам смартфонов вошли Tecno, Infinix, Samsung, Redmi, realme. Они вытеснили американскую Apple. Годом ранее она занимала 9,3% рынка. Samsung в рейтинге опустилась на пятую позицию. Однако Apple возглавила список лидеров в денежном выражении и вернулась в топ-5 по продажам ноутбуков.
Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен проект, обязывающий продавать телефоны и планшеты только с доступом к RuStore. Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал, что серьезные большие российские банки не могут человеку дать возможность скачать их приложение в App Store из-за запрета.
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил об опасности использования мессенджера WhatsApp. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен проект, обязывающий продавать телефоны и планшеты только с доступом к RuStore. Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал, что серьезные большие российские банки не могут человеку дать возможность скачать их приложение в App Store из-за запрета.
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил об опасности использования мессенджера WhatsApp. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова