Ксения Собчак раскритиковала Лабубу и «теток за 40», которым их дарят

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Сейчас многие звезды покупают популярную игрушку-монстра Лабубу, которая представляет собой фигурку или брелок. В Москве стоимость такой игрушки составляет 10 тысяч рублей.
Однако не все пришли в восторг от персонажа, которого придумал гонконгский художник Касинг Лунг. В числе таких оказалась Ксения Собчак. Журналистка показала подписчикам Лабубу и выразила недовольство игрушкой.
Со слов Собчак, она не поняла, почему эти игрушки стали модными.
Ранее молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фотографию с популярной куклой Лабубу.
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«Вы предлагаете [это] вешать на мою красавицу? Да никогда в жизни», — обратилась к поклонникам Ксения и показала свою сумку Birkin.
Со слов Собчак, она не поняла, почему эти игрушки стали модными.
«Вдумайтесь, насколько мы стали инфантильными, если теткам за 40 дарят [такое]. И даже если вам 30, это уровень инфантильности просто, ребят», — выразила свое мнение журналистка в соцсетях.
Ранее молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фотографию с популярной куклой Лабубу.
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Ольга Енгалычева