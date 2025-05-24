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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Молодая супруга Петросяна снялась с популярной куклой Лабубу – фото

Молодая супруга Петросяна снялась с популярной куклой Лабубу – фото

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова сейчас путешествует по Китаю. В личном блоге молодая жена Евгения Петросяна опубликовала фотографию с популярной куклой Лабубу.
Брухунова предстала на снимке в голубом платье с широким воротником, плетеной шляпе и солнцезащитных очках. В руках жена юмориста держала Лабубу.

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

В Москве стоимость такой игрушки составляет 10 тысяч рублей. Лабуба представляет собой фигурку или брелок. Все они продаются в одинаковых закрытых упаковках, поэтому покупатели заранее не знают, какой им попадётся дизайн.

Лабубу придумал гонконгский художник Касинг Лунг ещё в 2015 году. Она является героиней его иллюстрированной книги The Monsters. Лабубу представляют собой эльфов размером с котёнка, которые отличаются заострёнными ушами и зубастой улыбкой.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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#соцсети
#китай
Ксения Бородина раскритиковала российские бренды, которые не присылают ей вещи в подарок и «не благодарят»
Ксения Бородина раскритиковала российский бренды
24 мая 2025, 18:24

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о российских брендах в своем личном блоге.
Со слов звезды, ей часто пишут поклонники и просят рассказать, где она купила определенную вещь. Бородину возмутило, что бренды не присылают вещи в подарок, когда видят на ней их одежду.

«Лояльность — это понимание, что человек носит ваши вещи, выставляет их, огромная аудитория это видит и они готовы сотрудничать», — выразила свое мнение Ксения в соцсетях.

Телеведущая уточнила, что у нее нет желания делиться ссылками на одежду, за покупку которого бренд «не благодарит» знаменитость и «не присылает ни одной вещи в подарок».

«Особенно мне «нравится», когда ты покупаешь вещи, выходишь в них на красные дорожки, а потом бренды берут (не спросив) выставляют это у себя. Поучитесь у западных брендов как сотрудничать с блогерами и публичными людьми», — негодовала звезда.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#одежда
#бренд
#звёзды
#сотрудничество
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«С шиком»: Сергей Соседов раскрыл траты на отпуск
Сергей Соседов рассказал о тратах на отпуск
24 мая 2025, 18:19

Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Соседов любит путешествовать, однако ему не всегда удаётся найти время на отдых. Музыкальный критик рассказал о своём привычном формате проведения отпуска.
«Обычно на отдых у меня уходит 200-250 тысяч. Это для меня более чем хороший отдых, с шиком: с хорошим питанием, с экскурсиями, с развлечениями. Некоторые тратят и по три миллиона, я знаю. Но я не вкладываю в отдых шопинг. Покупки в мои расходы не входят», – отметил телеведущий в беседе с URA.ru.
Соседов подчеркнул, что в его траты входят билет на самолёт труда и обратно, номер в гостинице, питание, экскурсии, развлечения и посещение парка аттракционов.

Критик также отметил, что ему не очень нравится в Сочи, поскольку там, по его словам, мало зелени и очень каменистые пляжи.

Больше всего Соседову по душе Крым – Ялта и Феодосия, где он очень любит отдыхать.

Впрочем, пляжный отдых не так интересен Сергею, поскольку он нехорошо плавает и быстро обгорает на солнце. В связи с этим, он предпочитает экскурсионные туры.

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#самолет
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#солнце
#билет
#отдых
#экскурсии
#крым
#туры
#траты
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Назад в нулевые: Брэд Питт вновь кардинально сменил имидж
Брэд Питт появился с ультракороткой стрижкой в Лос-Анджелесе
24 мая 2025, 18:10

Брэд Питт (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

61-летний Брэд Питт вновь сменил имидж: сделал стрижку «под ноль» и укоротил бородку. Подобную прическу он носил в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Актера с золотыми часами, в белом пиджаке и солнцезащитных очках запечатлели за рулем автомобиля в центре Лос-Анджелеса.
К слову, новый образ сильно контрастирует с предыдущим: в конце прошлого года были торчащие волосы средней длины, в начале этого — растрепанные до плеч.

Брэд Питт известен тем, что меняет стиль в зависимости от отношений. Однако сейчас, встречаясь с Инес де Рамон, актер сохраняет индивидуальность. Он не стал радикально меняться, чтобы соответствовать новой партнерше, сообщает Daily Mail.

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#актёр
#стиль
#волосы
#звёзды
#шоу-бизнес
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«Очень рад вернуться домой»: Александр Овечкин с семьёй прилетел в Россию
Александр Овечкин с семьёй вернулся в Россию
24 мая 2025, 18:06

Александр Овечкин (фото: Telegram @ovigr8official)

После окончания очередного сезона НХЛ Александр Овечкин вернулся в Россию. Хоккеист опубликовал кадры из московского аэропорта.
Спортсмен приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Овечкин прилетел на родину вместе с семьёй и, похоже, всеми вещами, которые у него имеются. Причём, переносить тяжёлые тюки с одеждой, чемоданы, сумки и упакованные клюшки он не гнушается сам. К слову, все вещи заняли четыре тележки для багажа.

«Привет всем! Долгие перелеты позади, и мы наконец-то в Москве! Очень рад вернуться домой после напряженного сезона», – написал Овечкин в своём Telegram-канале.
Также кадрами из аэропорта поделилась жена 39-летнего хоккеиста Анастасия Шубская, которая с иронией отметила, что они вновь летят «налегке».

Напомним, что в апреле Овечкина признали лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ. Хоккеист забил 895-ю шайбу, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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Свадьба назло Караченцову, поздний ребенок и верность одному театру: Герою ленты «Романс о влюбленных» Евгению Киндинову — 80 лет
24 мая 2025, 17:53

Евгений Киндинов (Фото: РИА Новости/ Владимир Песня)

Сегодня, 24 мая, выдающийся актер отечественного кинематографа Евгений Арсеньевич Киндинов отмечает свой юбилей. Ему исполняется 80 лет. Всесоюзная известность пришла к актёру после того, как он сыграл главную роль в знаменитом фильме Андрея Кончаловского «Романс о влюблённых».
Несмотря на свой солидный возраст, актер по-прежнему выходит на сцену и продолжает радовать публику своим творчеством. О ярких моментах жизни артиста вспоминаем в материале «Радио 1».

Ранние годы


Евгений Киндинов (Фото: скриншот д/ф «Евгений Киндинов. Почему актёр из «Романса о влюблённых» исчез с экранов» Центральное телевидение)

Евгений Киндинов появился на свет 24 мая 1945 года в обычной московской семье. Мальчик стал третьим ребенком в семье домохозяйки и ретушера фотоателье.

В школьные годы Евгений хорошо учился, как и все ребята из двора, хулиганил и мечтал стать первооткрывателем. Любовь к сцене появится у Киндинова благодаря старшей сестре. В 12 лет она буквально насильно отведет брата в драмкружок, который посещала сама. Киндинов обещал сестре, что пробудет там не больше недели.

Однако преподаватель актерского мастерства своей самозабвенной работой сумела очаровать будущую звезду сцены, да так, что он сделал театр делом всей своей жизни. После школы Евгений Арсеньевич с первого раза поступил в Школу-студию МХАТ, обучение в которой успешно завершил в 1967 году.

Работа в кино


Евгений Киндинов (Фото: скриншот д/ф «Евгений Киндинов. Почему актёр из «Романса о влюблённых» исчез с экранов» Центральное телевидение)

Едва получив диплом, молодой актёр был принят в труппу МХАТа и оставался верен этому театру на протяжении всей своей карьеры. В 1968 году Евгений Киндинов дебютировал в кино, сыграв второстепенную роль в ленте «Мёртвый сезон». Следующей работой актёра стал фильм «Каратель», где он уже сыграл главную роль.

Позже будут ленты «Городской романс», «Молодые», «Моя судьба», «По собственному желанию», но всесоюзная популярность придёт к Евгению Киндинову после выхода фильма «Романс о влюблённых». Эта картина была просмотрена миллионами зрителей, заняла десятое место в прокате и получила награду «Хрустальный глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Сейчас фильмография Евгения Арсеньевича насчитывает более 90 работ, среди которых ленты «Личное счастье», «Срочный вызов» и «Тревожный вылет», где он исполнил главные роли.

Кроме съемок


Евгений Киндинов (Фото: скриншот д/ф «Евгений Киндинов. Почему актёр из «Романса о влюблённых» исчез с экранов» Центральное телевидение)

С середины 1980-х годов Киндинов стал реже сниматься в кино и всецело посвятил себя МХАТу. Он был задействован во всех главных постановках театра. С 1995 по 1999 год Евгений Арсеньевич вёл курс во ВГИКе, получил звание профессора. После обучал молодых актеров в Школе-студии МХАТ.

Евгений Арсеньевич Киндинов был не только актёром театра и кино, но и занимался озвучиванием иностранных фильмов и мультфильмов, а также читал аудиокниги. Его талант был отмечен многочисленными наградами. В 1978 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1989 году — народного артиста РСФСР.

В честь 100-летия МХАТ артист был награждён орденом «Знак Почёта». Кроме того, он имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней за свой вклад в развитие российской культуры и искусства.

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Неизлечимая болезнь сына, предательство мужа и роман с 18-летним блогером: «Доярке из Хацапетовки» Евгении Осиповой — 39 лет

Личная жизнь


Евгений Киндинов и Галина Стецюк (Фото: скриншот д/ф «Евгений Киндинов. Почему актёр из «Романса о влюблённых» исчез с экранов» Центральное телевидение)

Евгений Арсеньевич, будучи студентом, встретил свою единственную любовь. Галина Стецюк, очаровательная девушка, была старше его на год и не проявляла к нему никакого интереса. Своими переживаниями по этому поводу Киндинов поделился со своим одногруппником и другом Николаем Караченцовым. Тогда он решил преподнести Евгению урок и сам закрутил роман с Галиной.

Все изменилось на дне рождения общего друга. Галина пришла туда вместе с Караченцовым, но он после нескольких тостов начал флиртовать с другими девушками, забыв про спутницу. Заметив это, Стецюк в слезах убежала на кухню, а Евгений последовал за ней.

Галина решила отомстить ловеласу Караченцеву и разыграла любовь с его другом. Несколько следующих месяцев они изображали влюбленную пару, а потом поняли, что случилась любовь настоящая. Пара расписалась в 1967 году и долгое время не спешила с рождением детей, оба занимались карьерой.

Только когда Галине и Евгению было уже за 40, родилась дочь Даша. Актеры смогли выстроить крепкие отношения и пронести любовь через всю жизнь. Супруги по сей день живут в счастливом браке, длящемся уже 58 год.

Евгений Киндинов сейчас


Евгений Киндинов (Фото: скриншот д/ф «Евгений Киндинов. Почему актёр из «Романса о влюблённых» исчез с экранов» Центральное телевидение)

Сейчас Киндинов выходит на сцену МХТ в спектакле «Третий звонок, господа!», принимает участие в литературных вечерах и концертах. Евгений Арсеньевич продолжает свою деятельность в качестве педагога и наставника молодых талантов. Он преподает актёрское мастерство в Московском государственном институте культуры и искусства, где в процессе обучения работает со студентами над созданием этюдов, монологов и спектаклей. Кроме того, Евгений Киндинов – счастливый муж, отец и дедушка двух внучек, Саши и Насти.

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