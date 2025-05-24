Молодая супруга Петросяна снялась с популярной куклой Лабубу – фото

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
Татьяна Брухунова сейчас путешествует по Китаю. В личном блоге молодая жена Евгения Петросяна опубликовала фотографию с популярной куклой Лабубу.
Брухунова предстала на снимке в голубом платье с широким воротником, плетеной шляпе и солнцезащитных очках. В руках жена юмориста держала Лабубу.
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
В Москве стоимость такой игрушки составляет 10 тысяч рублей. Лабуба представляет собой фигурку или брелок. Все они продаются в одинаковых закрытых упаковках, поэтому покупатели заранее не знают, какой им попадётся дизайн.
Лабубу придумал гонконгский художник Касинг Лунг ещё в 2015 году. Она является героиней его иллюстрированной книги The Monsters. Лабубу представляют собой эльфов размером с котёнка, которые отличаются заострёнными ушами и зубастой улыбкой.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
В Москве стоимость такой игрушки составляет 10 тысяч рублей. Лабуба представляет собой фигурку или брелок. Все они продаются в одинаковых закрытых упаковках, поэтому покупатели заранее не знают, какой им попадётся дизайн.
Лабубу придумал гонконгский художник Касинг Лунг ещё в 2015 году. Она является героиней его иллюстрированной книги The Monsters. Лабубу представляют собой эльфов размером с котёнка, которые отличаются заострёнными ушами и зубастой улыбкой.
Читайте также:
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«Там уже ничего не работает»: Мамаева и Погребняк унизили жену Петросяна и упрекнули, что она вышла замуж за прадедушку
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова