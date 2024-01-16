В РФ рекордно выросло число предпринимателей

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Этот прирост является рекордным за 17 лет. Показатель на 10% превышает показатель 2022 года. В декабре 2023 года в стране работало 4,3 млн ИП.
Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, связывает данный рост бизнес-активности с уходом иностранных компаний.
Более всего в 2023 году российские предприниматели были заинтересованы онлайн-торговлей. В этом экономическом секторе создали 152 тысячи ИП и компаний. Об этом рассказал Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.
Эксперты сообщают, что число ИП возросло на фоне изменения бизнесменами формы предпринимательства. У самозанятых граждан существует ограничение по доходу в год (до 2,4 млн рублей). Если доход растет, то люди вынуждены становиться индивидуальными предпринимателями.
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