В РФ спрос на новостройки упал на 30%, но цены не снизились

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После завершения программы льготной ипотеки в июле спрос на новостройки в крупных городах страны снизился на 14-30% по сравнению с июнем. Однако это не привело к снижению цен на недвижимость. За месяц цены на первичное жильё выросли на 0,5-0,8%, сообщили в Коммерсанте.
Застройщики стимулируют спрос собственными мерами, но покупатели пока не спешат покупать, занимая выжидательную позицию.
Наибольший рост средних цен на новостройки за месяц зафиксирован в Краснодаре (+2,2%), Казани (+0,5%), Саратове (+0,3%).
После окончания программы льготной ипотеки в июле спрос на жильё снизился на 14% на «Авито Недвижимости» и на 20% на «ЦИАН.Аналитике».
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«По данным «ЦИАН.Аналитика», в 18 крупнейших городах России средняя стоимость первичной недвижимости в июле составила 172,1 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись на 0,8% за месяц. В «Этажах» и «Яндекс Недвижимости» оценивают среднюю стоимость недвижимости в России в целом в 133,1 тыс. и 165,2 тыс. рублей за квадратный метр соответственно. На «Авито Недвижимости» отмечают стабильность средних цен на первичном рынке», — поделились в ведомстве.
Наибольший рост средних цен на новостройки за месяц зафиксирован в Краснодаре (+2,2%), Казани (+0,5%), Саратове (+0,3%).
После окончания программы льготной ипотеки в июле спрос на жильё снизился на 14% на «Авито Недвижимости» и на 20% на «ЦИАН.Аналитике».
Однако когда были объявлены условия новой семейной ипотеки, многие покупатели решили не спешить и отложили сделки.
Средние цены на первичном рынке пока стабильны. Если сложности с кредитованием сохранятся до конца года, то скидки на неликвидные объекты могут составить 5-10%.
Средние цены на первичном рынке пока стабильны. Если сложности с кредитованием сохранятся до конца года, то скидки на неликвидные объекты могут составить 5-10%.
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Мира Полтева