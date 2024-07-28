В РФ спрос на новостройки упал на 30%, но цены не снизились

После завершения программы льготной ипотеки в июле спрос на новостройки в крупных городах страны снизился на 14-30% по сравнению с июнем. Однако это не привело к снижению цен на недвижимость. За месяц цены на первичное жильё выросли на 0,5-0,8%, сообщили в Коммерсанте.